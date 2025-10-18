Gilberto Mora se 'roba' portada de reconocido diario tras interés del Real Madrid

El nombre de Gilberto Mora dio la vuelta al mundo futbolístico tras aparecer en la portada del diario AS, uno de los medios deportivos más influyentes de España. El joven jugador de los Xolos de Tijuana fue destacado como uno de los talentos que el Real Madrid tiene en su radar, un reconocimiento que confirma su crecimiento y proyección internacional. Su inclusión en la primera plana del periódico madrileño generó gran repercusión tanto en México como en Europa.

La publicación del diario español no fue casual. En ella se mencionaba a Mora entre las nuevas promesas del futbol latinoamericano que podrían interesar al club blanco en el futuro cercano. Con apenas 17 años, el delantero ha logrado captar la atención del entorno merengue gracias a su rendimiento en competiciones juveniles y su progresión en la Liga MX.

Gilberto Mora | MEXSPORT

¿Por qué Gilberto Mora apareció en la portada de AS?

El interés surgió, principalmente, a raíz de su participación en el Mundial Sub-20, donde Mora fue una de las sensaciones del torneo al registrar tres goles y dos asistencias en cinco encuentros. Su desempeño no pasó inadvertido para los ojeadores del Real Madrid, que desde entonces han seguido de cerca su evolución con Tijuana.

La portada de AS destacó precisamente ese seguimiento, subrayando que el club madrileño busca mantenerse bien posicionado ante una posible operación futura.

La portada | Captura de pantalla

Un nombre que ya resuena en Valdebebas

La información publicada en AS coincide con la estrategia del Real Madrid de reforzar su plantilla con jóvenes de alta proyección. En los últimos años, el club ha apostado por futbolistas emergentes como Vinícius Júnior, Rodrygo o Endrick, una línea que podría continuar con perfiles como el de Mora.

Si bien no hay negociación formal, su nombre ya figura en las agendas de seguimiento de los ojeadores blancos.

Gilberto Mora | MEXSPORT

La aparición en portada también ha incrementado el interés mediático en México. Diversos medios nacionales retomaron la noticia, destacando la magnitud de que un futbolista de la Liga MX sea mencionado entre los posibles objetivos de un gigante europeo. Esa visibilidad internacional podría abrirle la puerta a futuras oportunidades dentro o fuera del país.

Por ahora, Gilberto Mora continúa enfocado en su temporada con los Xolos, consciente de que su rendimiento en el campo será clave para mantener vivo el interés de clubes como el Real Madrid. Lo cierto es que, con su presencia en la portada del diario AS, su nombre ya cruzó fronteras y se instaló en el radar del futbol mundial.

Gilberto Mora | MEXSPORT