Sebastián Abreu reconoce su error tras perder ante Puebla: "Me equivoqué en el planteamiento"

Este viernes, en el primer partido de la cabalística jornada 13 del torneo Apertura 2025, los Xolos de Tijuana cayeron derrotados en el Cuauhtémoc frente a Puebla, en un entretenido duelo donde hubo siete goles.

Después del encuentro, donde los Xolos perdieron su segundo encuentro en las últimas cinco jornadas, el entrenador uruguayo del cuadro fronterizo, Sebastián Abreu, aceptó la responsabilidad de la derrota de este viernes.

Abreu aceptó la responsabilidad tras caer ante Puebla | MEXSPORT

“En el primer tiempo, nosotros no jugamos. Me equivoqué en el planteamiento”, comentó Abreu en conferencia de prensa.

El Xolaje comenzó ganando con goles de Kevin Castañeda, recuperó la ventaja con tanto de Mourad El-Ghezouani y terminó perdiendo el encuentro en los últimos 12 minutos del juego.

Derrota que los podría sacar de la Liguilla directa

Con esta caída, los Xolos podrían bajar a los lugares de Play-In, depende de Pachuca (20), FC Juárez (18) y Chivas (17), que tendrá actividad en esta jornada.

Pachuca se enfrenta a los Bravos de Juárez (en duelo directo), mientras que Chivas recibe en su estadio a Mazatlán. Tijuana cerrará el torneo enfrentándose a Toluca, Tigres, Pumas y Atlas.

