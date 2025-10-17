Loco Abreu elogia una vez más a Gilberto Mora: "hay miedo de decir que es un jugador clase A"

El técnico de Xolos de Tijuana, Sebastián “Loco” Abreu, encendió el debate futbolero tras sus elogios hacia Gilberto Mora, una de las grandes promesas del futbol mexicano. En entrevista con ESPN, el estratega uruguayo destacó el potencial del juvenil de 17 años y aseguró que su talento lo coloca en la categoría de los futbolistas “clase A”.

“Yo a veces veo como que hay miedo de decir, es un clase A. Sí, que le falta, sí hay que arroparlo, falta crecimiento, hay que prepararlo para todo el mundo extra futbol que presenta para este tipo de futbolistas”, expresó Abreu, quien recientemente asumió el banquillo de Xolos y combina su experiencia de jugador con su nueva faceta como formador.

Gilberto Mora | IMAGO7

"Es un clase A": las palabras del técnico de Xolos que ilusionan al futbol mexicano

El “Loco” no dudó en reconocer la calidad de Mora, subrayando que su desarrollo debe manejarse con paciencia y cuidado. “Sabemos que no tiene un año, acaba de cumplir 17, hay que ir tachando los días de irlo disfrutando acá porque él ya hizo un proceso de dos años de Primera División, de Selección, de Sub-20, el proceso lo hizo para que cuando cumpla los 18 pueda dar ese salto de calidad”, añadió el entrenador.

Las declaraciones de Abreu reflejan el respeto que genera el juvenil dentro del entorno profesional. Con experiencia en Primera División, Selección Nacional y Sub-20, Gilberto Mora ya acumula un recorrido que lo distingue del resto de los futbolistas de su generación.

¿Está listo Gilberto Mora para dar el salto a Europa?

Las palabras del técnico uruguayo han desatado especulaciones sobre el futuro inmediato de Mora. Con apenas 17 años, su nombre ya figura entre los jugadores más seguidos por visores europeos, que observan con atención su crecimiento dentro del fútbol mexicano.

Abreu, con su experiencia en más de 30 equipos y un conocimiento profundo del futbol internacional, advirtió que el salto debe ser medido: “El talento está, pero hay que prepararlo también para todo lo que rodea al futbolista profesional, dentro y fuera del campo”.

El estratega de Xolos insistió en que México debe disfrutarlo mientras siga en la liga local, ya que considera inevitable su partida en el corto plazo. “Cuando cumpla los 18, el salto de calidad será natural”, enfatizó. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que Mora podría convertirse en el próximo exportado al futbol europeo.

El joven futbolista se ha ganado elogios no solo por su talento técnico, sino también por su madurez, disciplina y mentalidad competitiva. Para Abreu, esas cualidades son las que separan a las promesas de los verdaderos cracks.

