¡Sueña con volver! Vicente Sánchez espera tener 'revancha' en Cruz Azul

En un lugar donde los títulos son escasos y las alegrías son muy pocas, Vicente Sánchez entendió a la perfección a Cruz Azul y le dio una nueva cara en su interinato. El estratega charrúa sacudió a los fantasmas y se coronó como Campeón de Concacaf, además de que dejó al equipo en la vuelta para una nueva Final de Liga MX; pero eso no fue suficiente para mantener su puesto, que a día de hoy, recuerda con nostalgia.

En una entrevista con Claro Sports, Vicente Sánchez recordó su etapa con el cuadro celeste, la cual dejó entrever que espera una revancha profesional. El uruguayo no solo se centró en la institución, sino también en lo que la rodea: la afición. Sánchez destacó a la fanaticada cementera como una de las más grandes del país, al igual que al equipo.

Recuerdo eterno | MEXSPORT

"Vivo un día a la vez. Ojalá se dé un regreso, es el deseo de mi familia y mío, pero Dios sabe cuándo será el momento. Estoy tranquilo, mirando mucho futbol y esperando la oportunidad", comentó Vicente sobre un posible retorno a Cruz Azul.

Vicente también dejó en claro que su corazón se pintó de celeste en esa breve, pero fructífera etapa. En el marco del Clásico Joven, Sánchez aseguró que La Máquina es una de las instituciones más grandes del país, agregándole un valor especial a su título de Concachampions.

¿Qué dijo sobre la afición?

Sánchez mostró su pasión por el conjunto de La Noria a través de la afición, la cual aseguró que siempre lo respaldó. Vicente salió, pero su recuerdo en el imaginario celeste se volvió eterno, junto a Raúl Cárdenas y Luis Fernando Tena como los únicos entrenadores en ganar la Concacaf.

"Es un recuerdo que es difícil, hermoso, el equipo no venía de una situación muy buena. El apoyo de la afición fue increíble, conmigo, con la familia. Cruz Azul tiene una hinchada muy grande", aseguró el charrúa.

Efímero, pero inmortal

Son pocos los jugadores que pueden presumir un campeonato con La Máquina, pero son menos los estrategas que lograron dicho hito. Vicente Sánchez tuvo un paso efímero, pero con un recuerdo eterno, el cual Nicolás Larcamón tendrá que hacer algo casi poético para superarlo.

