Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs América? EN VIVO

La edición 204 del histórico Clásico Joven, entre las águilas del América y la Máquina de Cruz Azul, llega en la Jornada 13 del Apertura 2025, donde ambas escuadras saldrán en busca de posicionarse en lo más alto de la Tabla General de la Liga MX, junto con el orgullo.

Semifinal América vs Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo llega Cruz Azul?

Uno de los equipos que llegan más fuertes al cierre del torneo es sin duda el Cruz Azul. La Máquina de Nicolás Larcamón, pese a un arranque ‘accidentado’, llegan a la Jornada 13 en la cuarta posición del campeonato sumando 25 unidades y con posibilidades de escalar hasta la cima en caso de vencer al odiado rival, junto con combinación de resultados.

Con un Erik Lira renovado y una unión evidente en la Noria, Cruz Azul llega al Clásico Joven con una racha de dos victorias, dos empates y una derrota. Su último resultado antes del parón de Fecha FIFA, dictaminó un agónico empate ante los Tigres en la cancha de los Felinos.

Equipo de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo llega el América?

Por otro lado, el América que si bien su futbol no ha sido tan constante, se aferran a la parte alta de la tabla, Los pupilos de André Jardine, jugarán su compromiso de la décimo tercer Jornada con la segunda posición en sus manos, sumando 27 unidades, quedando a solo uno del líder.

Con la plantilla casi completa, los Azulcremas buscan encontrar el liderato en la fortaleza Celeste de Ciudad Universitaria, recinto donde no han podido derrotar a la Máquina y así continuar con la racha positiva de una derrota, un empate y tres victorias, la última ante los Laguneros de la Comarca en el Cuidada de los Deportes.

Equipo del América | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Los de Coapa y los de la Noria han protagonizado grandes duelos en distintas instancias, siendo el torneo pasado uno de los más marcado por esta rivalidad, teniendo un total de cinco encuentros: uno de liga, dos en Concacaf y dos en la Liguilla, con un saldo de dos victorias Celestes, dos empates y solo una victoria para los azulcremas.

La última vez que estos históricos clubes compartieron el rectángulo de juego fue en las Semifinales del Clausura 2025, donde las Águila vinieron de atrás para remontar la serie, concluyendo en un 2-1 global y significando el pase del Tricampeón a su cuarta Final de manera consecutiva.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs América?

FECHA: Sábado 18 de octubre.

Sábado 18 de octubre. HORA: 21:00.

21:00. LUGAR: Estadio Ciudad Universitaria, CDMX, México.

Estadio Ciudad Universitaria, CDMX, México. TRANSMISIÓN: TUDN, VIX, VIX+.

Henry Martín enSemifinales vs Cruz Azul | IMAGO7