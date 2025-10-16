Oliver Torres defiende a Anthony Martial y pide paciencia con su adaptación

Las críticas a Anthony Martial son un tanto desconsideradas e injustas, ya que el delantero francés sigue en proceso de adaptación. Al menos eso consideró su compañero de equipo Oliver Torres, quien también sabe lo que implica salir de Europa y llegar a la Liga MX, por lo que pidió paciencia con el jugador de Rayados de Monterrey.

"Obviamente la gente espera rendimiento inmediato, y el meter o no meter gol, muchas veces es cuestión de suerte y fortuna, y eso cambia la perspectiva de estar increíble o no estar, pero por eso, si hubiese metido gol en Tijuana o no hubiera metido, para mí, el criterio sería el mismo, que sería seguir teniendo paciencia con la adaptación", declaró en entrevista con TUDN.

Martial en acción en el partido contra Tijuana | IMAGO 7

En ese mismo tenor, consideró que no solo es la adaptación futbolística, sino también la de su familia a México. "Está conociendo todo el entorno, se está ubicando, su familia está viniendo, tiene que tener la estabilidad de estar en su espacio, en su casa".

"A partir de ahí es un gran jugador que nos va a aportar mucho, los compañeros le estamos ayudando en la adaptación y estoy seguro de que va a rendir como se espera, porque es un grandísimo jugador”, añadió el mediocampista español.

Anthony Martial en lamento con Xolos de Tijuana | IMAGO 7

Entusiasmado por el partido contra los Pumas

En otro tema, y centrado precisamente en su experiencia en el futbol mexicano, recordó que su primer gol con la Pandilla fue ante Pumas, rival al cual Rayados se enfrentará en la Jornada 13 del Apertura 2025. "Era un contexto muy difícil, Pumas siempre es un rival muy complicado".

"Fue mi primer gol, la verdad que sí, que fue como como romper con eso, ¿no?, con pasar la línea del gol, y ahora con muchas ganas para el sábado. Nos vamos a volver a encontrar con la afición, que sabemos que es un apoyo fundamental, y ojalá, pues, sea un buen partido, y ojalá que también en lo personal, si puedo jugar, pues, que sea un gran partido”, finalizó.

Anthony Martial en un partido del Apertura 2025 con Rayados | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el Rayados vs Pumas del Apertura 2025?

El equipo regio saldrá a escena en la Jornada 13 del torneo este sábado 18 de octubre, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El partido en el Estadio BBVA podrá seguirse por la señal de TUDN y puede devolverle el liderato a Rayados, dependiendo del resultado de Toluca y América este fin de semana.

Anthony Martial en el partido de Rayados contra América | IMAGO 7