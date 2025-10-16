"Nos han mentido y traicionado": El duro mensaje de Aaron Ramsey tras perder a su perrita

El futbolista galés Aaron Ramsey, actual mediocampista de los Pumas de la UNAM, atraviesa un difícil momento personal tras la desaparición de su perrita llamada ‘Halo’ en San Miguel de Allende, Guanajuato. El jugador ha ofrecido una recompensa de 10 mil dólares (alrededor de 185 mil pesos mexicanos) a quien logre devolverle a su mascota sana y salva.

De acuerdo con el propio jugador, ‘Halo’ fue vista por última vez en las inmediaciones de “Hipsterrier”, un albergue para perros ubicado en San Miguel de Allende, uno de los destinos turísticos más populares de México. Ramsey utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para compartir la noticia y pedir ayuda a sus seguidores, detallando que la pérdida ocurrió durante una visita al mencionado refugio.

El mediocampista, que llegó a la Liga MX como una de las grandes figuras internacionales de Pumas, expresó su angustia y preocupación por el paradero de su mascota, quien lleva varios días desaparecida.

Sigue buscando a su mascota | MEXSPORT

“Seguimos rezando por un milagro”: el mensaje de Aaron Ramsey

Tres días después de reportar la desaparición, el futbolista galés compartió una actualización llena de tristeza y desesperación, donde reconoció que no ha recibido ninguna información ni respuesta sobre el paradero de ‘Halo’.

“Estamos desconsolados. Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro. Si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar. Por favor”, escribió Ramsey en su publicación.

El mensaje rápidamente se volvió viral en redes sociales, con cientos de aficionados, tanto en México como en el extranjero, enviándole mensajes de apoyo al futbolista y compartiendo su publicación para ayudar en la búsqueda.

Compartió una actualización | MEXSPORT

“Nos han mentido y traicionado”

La esposa del jugador, Colleen Ramsey, también ha sido muy activa en redes sociales durante la búsqueda. En una de sus publicaciones más recientes, expresó su frustración y enojo por la falta de resultados, asegurando que han sido traicionados por personas involucradas en el caso.

“Nos han mentido y traicionado terriblemente. Podría estar ahí afuera. Confiamos en la amabilidad de los mexicanos, es algo hermoso”, escribió Colleen, acompañando su mensaje con una foto de la perrita desaparecida.

Mostró su frustración | CAPTURA

Ramsey, de 34 años, llegó a Pumas en 2025 tras su paso por clubes de élite como el Arsenal, la Juventus y el Cardiff City, siendo considerado uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente del equipo universitario.

Vive un momento personal complicado | MEXSPORT