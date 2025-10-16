¡Qué porte! Cristiano Ronaldo presume su nuevo look

La estrella del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, volvió a ser noticia tras su participación con la Selección de Portugal en las Eliminatorias de Europa rumbo a la Copa del Mundo 2026. Luego de ayudar a su país a mantenerse en la cima del grupo, el astro luso fue captado por las cámaras en su regreso a Arabia Saudita, generando revuelo por un detalle inesperado.

Selección de Portugal | @Cristiano

¿Nuevos aires?

El famoso delantero, también conocido como “El Bicho”, fue visto en el aeropuerto mientras rompía la concentración con el combinado nacional. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su nuevo corte de cabello, ya que Cristiano Ronaldo apareció con un look más atrevido y moderno, con los costados del cabello casi rapados.

CAPTURA DE PANTALLA

Este cambio de imagen no pasó desapercibido en redes sociales, donde sus millones de seguidores comentaron el nuevo estilo del jugador. Algunos lo compararon con otros cortes icónicos que ha lucido a lo largo de su carrera, mientras que otros aplaudieron la audacia del delantero de 40 años, quien sigue marcando tendencia dentro y fuera del campo.

Regreso de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr

Cristiano Ronaldo regresa ahora a Arabia Saudita para continuar su temporada con el Al-Nassr, equipo con el que ha tenido un inicio perfecto en la liga saudí. Tras cuatro jornadas disputadas, el club marcha como líder invicto con cuatro victorias consecutivas, consolidándose como uno de los favoritos al título.

Cristiano Ronaldo | @Cristiano

El atacante portugués ha sido una pieza clave en este arranque de temporada, contribuyendo con goles, asistencias y liderazgo en cada partido. Su presencia en la cancha sigue siendo determinante, demostrando que, pese al paso del tiempo, sigue rindiendo al más alto nivel del fútbol internacional.

El Al-Nassr ha conformado una plantilla competitiva alrededor de su máxima figura, y el objetivo claro es conquistar la liga local y competir con fuerza en torneos internacionales. La llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol saudí no solo ha elevado el nivel competitivo, sino que también ha generado un enorme impacto mediático en la región.

Además del rendimiento deportivo, el portugués ha influido positivamente en la imagen del club, incrementando su visibilidad global y atrayendo nuevos aficionados. Su regreso tras la fecha FIFA es una gran noticia para el equipo, que espera seguir sumando puntos con su líder de vuelta.

Cristiano Ronaldo continúa siendo un referente en el fútbol mundial, y cada aparición pública, dentro o fuera del campo, sigue generando titulares. Con nuevo look y la motivación intacta, “El Bicho” está listo para seguir haciendo historia en Arabia Saudita y en el mundo del deporte.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr | @Cristiano