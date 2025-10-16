Carlos Hermosillo llama 'jala cables' a conductor de Fox Sports

Los programas de debate deportivo en México suelen dejar momentos de tensión, discusiones encendidas y, a veces, situaciones de comedia involuntaria. Esta vez, los protagonistas fueron Carlos Hermosillo y el conductor Alex Blanco, quienes protagonizaron un intercambio de palabras que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó cuando Christian 'Chaco' Giménez calificó un partido como “muy importante” durante la transmisión. Sin embargo, Alex Blanco aprovechó el comentario para recordar la Final del Clausura 2013, uno de los episodios más recordados del futbol mexicano, lo que no cayó nada bien entre sus compañeros de mesa.

Carlos Hermosillo | MEXSPORT

¿Qué pasó entre Alex Blanco?

La forma en que Blanco hizo alusión a aquel encuentro fue interpretada por Carlos Hermosillo como una burla hacia Giménez, exjugador de Cruz Azul, equipo que perdió aquella final ante el América en circunstancias dramáticas. Visiblemente molesto, el exdelantero de la Máquina no dudó en encararlo en vivo.

“¿Estás haciendo una pregunta o te estás burlando?”, cuestionó Hermosillo con tono serio hacia Blanco, dejando claro su malestar por la actitud del conductor.

Alex Blanco | Captura de pantalla

La tensión creció cuando Hermosillo añadió que consideraba una falta de respeto el comentario de Blanco, defendiendo a su excompañero y amigo Christian Giménez.

“Me parece una falta de respeto de tu parte hacer esos comentarios”, agregó el llamado Grandote de Cerro Azul, uno de los máximos ídolos en la historia del Cruz Azul.

Carlos Hermosillo | MEXSPORT

"Eres un jala cables": Hermosillo

Ante el incómodo momento, Alex Blanco intentó mantener la calma, aunque no logró evitar que Hermosillo continuara con su crítica. En medio de la confrontación, el exfutbolista soltó una frase que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales:

“Tú no estabas aquí cuando eso pasó, tú eras de esos que jalaban los cables”, dijo Hermosillo con una sonrisa sarcástica, desatando risas entre los presentes.

El comentario provocó sorpresa y carcajadas tanto en el estudio como entre los espectadores, quienes reaccionaron en redes con memes y mensajes sobre la ocurrencia del exdelantero. El intercambio dejó otro momento memorable en la historia de los debates deportivos televisivos, donde la pasión por el fútbol y los egos suelen chocar con fuerza.

Alex Blanco | Captura de pantalla