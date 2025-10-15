Wanda Nara y Maxi López protagonizan tenso reencuentro en el estreno de MasterChef Celebrity

En Argentina, se estrenó una nueva edición de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara y con un jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. El regreso del exitoso reality culinario tuvo un comienzo explosivo, marcado por el debut de Maxi López como participante. La presencia del exfutbolista, expareja de la conductora, generó gran expectativa entre los espectadores.

Wanda Nara en MasterChef | X: CAPTURA

¿Cómo fue el encuentro de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef?

Durante la presentación de los concursantes, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un intercambio que no pasó desapercibido. “Maxi viniste, te animaste”, exclamó la conductora al darle la bienvenida. López respondió: “Me animé”, admitiendo entre risas y aplausos del público que se sentía algo nervioso ante las cámaras.

Nara no perdió la oportunidad de bromear y lanzó una frase que encendió el momento: “Mucho tiempo estuviste comiendo congelados”. Luego agregó: “¿Cocinás o no cocinás?”. Fiel a su estilo, Maxi López respondió con ironía: “Estuve casado una vez y era todo congelado”, provocando risas entre sus compañeros y el jurado del programa.

La expareja, que estuvo casada entre 2008 y 2013 y tiene tres hijos —Valentino, Constantino y Benedicto—, continuó el intercambio con tono distendido. Ante la broma, Wanda Nara se defendió y aseguró que aprendió a cocinar, mientras López reconoció entre risas que seguramente ella “cocina mejor” que él.

Maxi durante programa | X: CAPTURA

Maxi López, preocupado en MasterChef

A pesar de mostrarse relajado, Maxi López reconoció sentirse preocupado por la exigencia del jurado, integrado por tres de los chefs más reconocidos del país. Su participación promete ser una de las más seguidas de esta temporada, tanto por su historia personal como por la química evidente que mantiene con la conductora.

En el adelanto del segundo programa, se observa a Wanda Nara consultando a López sobre la opinión de su actual pareja, Daniela Christiansson, acerca de su participación en el reality. Christiansson, quien se encuentra en Ginebra con su hija Elle y embarazada de siete meses de su segundo hijo, se mostró sorprendida, al igual que Nara, por la decisión del exfutbolista de unirse al programa.

López mencionó que tanto sus hijos como su exesposa lo convencieron de aceptar la propuesta. En otro momento del adelanto, Wanda Nara lo enfrentó con humor: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”. López respondió con naturalidad que ambos habían hecho “cambios” en sus vidas, haciendo referencia al matrimonio de Nara con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas y de quien actualmente está separada.

La conversación culminó con un cruce final que dejó expectante al público. Sin mencionar nombres, Nara replicó: “A vos te fue mejor”. López le preguntó entonces si era feliz, a lo que la conductora respondió: “Yo estoy bárbara, acá trabajando”.

Durante programa | X: CAPTURA