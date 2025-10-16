Martinoli explota y pide 'no engañar a la gente' comparando el futbol mexicano con el argentino

Christian Martinoli ha desatado una nueva controversia al criticar severamente a los analistas y directores técnicos que, según él, intentan equiparar el nivel del futbol mexicano con el de Argentina, todo esto luego del enfrentamiento entre el Tri y la Albiceleste en el Mundial Sub 20.

El reconocido narrador de TV Azteca, durante el programa de Los Protagonistas, envió un mensaje directo y sin filtros, instando a dejar de "mentirle a la gente" sobre la calidad real del balompié nacional.

México vs Argentina en el Mundial Sub 20 / MEXSPORT

El 'ADN' argentino

El periodista se mostró especialmente molesto con aquellos que colocan a la Liga MX al nivel de una potencia mundial como Argentina, campeona del mundo. Utilizando una analogía con otro deporte emblemático, el boxeo, Martinoli condenó este tipo de comparaciones, calificándolas de "imbéciles".

El eje central de la crítica de Martinoli radica en la diferencia de "ADN" competitivo. El narrador dejó claro que, por más que se intente, el jugador mexicano nunca poseerá la garra y la mentalidad de lucha que caracteriza a sus contrapartes sudamericanas, algo que se forja desde las divisiones inferiores.

Para el comentarista, la diferencia no es una cuestión de calidad técnica individual, sino de una intensidad y una entrega que está arraigada en la cultura deportiva argentina.

Martinoli, narrador de TV Azteca / IMAGO7

“No hay que mentirle a la gente, yo lo he dicho mil ocasiones y lo repetiré, la persona que se atreva a comparar el futbol argentino con el mexicano, es igual de imbécil que el que compara el boxeo argentino con el mexicano El futbol argentino es una potencia mundial, el boxeo mexicano es una potencia mundial, los argentinos nunca van a pelear como los peleadores mexicanos; los mexicanos, nunca van a jugar como los argentinos por más que digas”.

"La liga de Argentina es horrible, es de las peores jugadas, pero se matan en cada maldita pelota un tipo de 38 años con uno de 17 años. Ese es el ADN de ellos, por eso te sorprende que en el mediocampo alguien de ellos te de una patada a media rodilla para cortarte el juego", dijo.