Martinoli revienta a Alexis Vega por su bajo nivel en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue generando dudas cada vez que juega. Con el Mundial 2026 a menos de un año, El Tricolor sigue sin encontrar una identidad y sus jugadores parecen quedar a deber con sus actuaciones, o al menos así lo ve Christian Martinoli, quien no escatimó en las críticas al equipo, especialmente a Alexis Vega.

Vega llegará al Mundial del próximo año como la gran figura del equipo por el gran nivel demostrado con Toluca en el último semestre. El volante ofensivo ayudó a los Diablos Rojos a romper una sequía de 15 años sin título de Liga y en los últimos meses se convirtió en el capitán del club.

A pesar de este nivel, el futbolista no ha podido trasladar este éxito en Toluca a la Selección Mexicana. Vega ha jugado en los últimos 17 partido del Tricolor siendo titular en 10 de ellos en los cuales sólo ha logrado sumar un gol y tres asistencias. En contraparte en los últimos 16 partidos de Liga con Toluca, el delantero suma siete goles y 11 asistencias.

No es la misma figura que en Toluca | MEXSPORT

Martinoli critica a Vega

Tras el partido amistoso ante Ecuador, el narrador de TV Azteca no dudó en criticar a los futbolistas de la Selección Mexicana, Alexis Vega incluído. De acuerdo con el comentarista, Vega es uno de los jugadores que están obligados a intentar demostrar su mismo nivel que tienen con sus equipos.

"Alexis jugó 15 minutos y no hizo nada, absolutamente nada. Si en su liga la rompe, la destroza y encara a todos, tiene el compromiso moral de, por lo menos, cuando tenga la pelota en Selección Mexicana buscar encarar. Es lo mínimo que le puedes pedir.... Yo quiero al Alexis explosivo, caliente, vibrante del Toluca, no lo que nos regala en Selección Mexicana", comentó el narrador.

Criticó a Alexis | MEXSPORT

Las dudas de la Selección Mexicana

Bajo el mandato de Aguirre la Selección Mexicana ha tenido varios altibajos. A pesar de haber ganado la Nations League de Concacaf, así como la Copa Oro, en sus partidos amistosos contra equipos destacados, han quedado a deber. Han permitido goleadas ante Suiza y ante Colombia y sólo han podido vencer a Turquía.

Estos resultados ha provocado las críticas de la afición y los medios. En el último partido, celebrado en el Estadio Akron, los seguidores mexicanos en el estadio abuchearon al equipo tras empatar a un gol por bando contra el conjunto sudamericano.

Las críticas no se han limitado a los estadios, pues en redes sociales los seguidores han pedido tanto la salida de Javier Aguirre como la no convocatoria de múltiples jugadores.

Han dejado muchas dudas | MEXSPORT

¿Qué sigue para México?

Alexis Vega y el Tricolor tendrán la oportunidad de responder ante sus críticas en menos de un mes. El equipo mexicano se medirá a otras dos selecciones sudamericanas en Uruguay y Paraguay donde buscarán sacar resultados positivos y demostrar un buen nivel rumbo al Mundial del próximo año.

Buscará la revancha | MEXSPORT