Turco Mohamed augura un gran Mundial para Alexis Vega: "la va a romper"

El entrenador del Toluca demostró su confianza hacia sus jugadores de cara a la justa veraniega de 2026

Turco Mohamed augura un gran Mundial para Alexis Vega: &quot;la va a romper&quot;
Vega en Selección Mexicana | IMAGO7
Álex Martínez
16 de Octubre de 2025

La Selección Mexicana no dejó buenas sensaciones en sus últimos encuentros amistosos ante Colombia y Ecuador. El bajo rendimiento del equipo provocó una ola de críticas hacia varios jugadores, entre ellos Alexis Vega, delantero del Toluca, quien ha sido señalado por su falta de protagonismo en los minutos que ha tenido con el Tricolor.

Sin embargo, el técnico Antonio 'El Turco' Mohamed salió en defensa del atacante y mostró plena confianza en su capacidad para brillar en el próximo Mundial.

Ambos en Toluca | IMAGO7
Ambos en Toluca | IMAGO7

"Vega hará un Mundial bárbaro, la va a romper": Mohamed

En entrevista con TUDN, el estratega argentino analizó el desempeño del combinado nacional y reconoció que ningún futbolista atraviesa su mejor momento.

"Si lo analizas fríamente, de los 20 jugadores que van, ninguno está en su nivel. Creo que hay una cierta presión alrededor del grupo y no tengo una respuesta exacta para darte. En el caso de Vega, está Gallardo, Marcel juega mucho con él, pero realmente no es tan decisivo como en Toluca. Esa es la realidad", comentó Mohamed.

Alexis Vega | IMAGO7
Alexis Vega | IMAGO7

A pesar de ello, el exentrenador de América y Monterrey aseguró que confía plenamente en el potencial de Vega para el Mundial.

"Confío mucho en que tengan la cabeza fresca antes del Mundial. Vega hará un Mundial bárbaro, la va a romper. Estoy seguro de que va a ser un gran Mundial, no tengo ninguna duda", afirmó.

Alexis en Toluca | IMAGO7
Alexis en Toluca | IMAGO7

México, favorito en casa según el “Turco”

Finalmente, Mohamed destacó que el contexto y el apoyo de la afición mexicana serán factores determinantes para que el Tricolor firme una buena actuación en la Copa del Mundo.

"México va a hacer un gran Mundial, vas a ver. Por el contexto y por el lugar donde va a jugar, el equipo será protagonista. En el Azteca, México va a ganar todos sus partidos, los va a dominar y jugará con el apoyo total de su gente", concluyó.

Con Selección Mexicana | IMAGO7
Con Selección Mexicana | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Quiñones puede aportarle mucho al Tri, según Diego Cocca

Selección Mexicana | 15/10/2025

Diego Cocca opina sobre Julián Quiñones con el Tri: "Tiene mucho que aportarle"
¿Cuántos y cuáles partidos le quedan a la Selección Mexicana en 2025?

Selección Mexicana | 15/10/2025

¿Cuántos y cuáles partidos le quedan a la Selección Mexicana en 2025?
Televisa le gana a TV Azteca en audiencia del México vs Ecuador

Selección Mexicana | 15/10/2025

Televisa le gana a TV Azteca en audiencia del México vs Ecuador
Te recomendamos
FMF confirma partidos frente a selecciones centroamericanas en 2026, no clubes
Futbol
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 