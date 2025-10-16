Turco Mohamed augura un gran Mundial para Alexis Vega: "la va a romper"

La Selección Mexicana no dejó buenas sensaciones en sus últimos encuentros amistosos ante Colombia y Ecuador. El bajo rendimiento del equipo provocó una ola de críticas hacia varios jugadores, entre ellos Alexis Vega, delantero del Toluca, quien ha sido señalado por su falta de protagonismo en los minutos que ha tenido con el Tricolor.

Sin embargo, el técnico Antonio 'El Turco' Mohamed salió en defensa del atacante y mostró plena confianza en su capacidad para brillar en el próximo Mundial.

Ambos en Toluca | IMAGO7

"Vega hará un Mundial bárbaro, la va a romper": Mohamed

En entrevista con TUDN, el estratega argentino analizó el desempeño del combinado nacional y reconoció que ningún futbolista atraviesa su mejor momento.

"Si lo analizas fríamente, de los 20 jugadores que van, ninguno está en su nivel. Creo que hay una cierta presión alrededor del grupo y no tengo una respuesta exacta para darte. En el caso de Vega, está Gallardo, Marcel juega mucho con él, pero realmente no es tan decisivo como en Toluca. Esa es la realidad", comentó Mohamed.

Alexis Vega | IMAGO7

A pesar de ello, el exentrenador de América y Monterrey aseguró que confía plenamente en el potencial de Vega para el Mundial.

"Confío mucho en que tengan la cabeza fresca antes del Mundial. Vega hará un Mundial bárbaro, la va a romper. Estoy seguro de que va a ser un gran Mundial, no tengo ninguna duda", afirmó.

Alexis en Toluca | IMAGO7

México, favorito en casa según el “Turco”

Finalmente, Mohamed destacó que el contexto y el apoyo de la afición mexicana serán factores determinantes para que el Tricolor firme una buena actuación en la Copa del Mundo.

"México va a hacer un gran Mundial, vas a ver. Por el contexto y por el lugar donde va a jugar, el equipo será protagonista. En el Azteca, México va a ganar todos sus partidos, los va a dominar y jugará con el apoyo total de su gente", concluyó.

Con Selección Mexicana | IMAGO7