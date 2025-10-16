Samuel García sorprende con golazo y se candidatea para la Selección Mexicana de cara al 2026

La fiebre mundialista ya contagió a todo el país, y el Gobierno de Nuevo León no fue la excepción. El gobernador Samuel García compartió en sus redes sociales un video que rápidamente se volvió viral, donde se le observa anotando un golazo de volea durante un evento deportivo.

El video forma parte del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, una iniciativa que busca fomentar la actividad física y el entusiasmo por el futbol en el marco de la Copa del Mundo. En esta ocasión, el mandatario aprovechó la oportunidad para inaugurar una nueva cancha en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

Durante el evento, Samuel García convivió con jóvenes de la Escuela Secundaria No. 135 “Gilberto Bosques Saldívar”, quienes participaron en actividades recreativas y deportivas junto al gobernador. La jornada tuvo un ambiente festivo, en línea con la pasión futbolera que vive el país.

El momento más destacado llegó cuando el político decidió unirse al partido amistoso y, tras un centro desde la banda derecha, definió con una espectacular volea, emulando el histórico gol del neerlandés Marco van Basten en la Final de la Eurocopa de 1988. La jugada fue captada en video y compartida por el propio García en sus redes sociales oficiales.

¿Rumbo a la Selección?

Con su característico tono relajado y humorístico, el gobernador acompañó la publicación con un mensaje en el que bromeó sobre la falta de gol de la Selección Mexicana, actualmente dirigida por Javier Aguirre.

“Estoy listo para la Selección Mexicana”, escribió Samuel García en tono de broma, haciendo referencia a su anotación durante el evento.

Programa recorre estado

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, muchos de ellos celebrando la habilidad del mandatario y otros tomándolo con humor. En plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, los usuarios destacaron la similitud del gol con el de Van Basten, uno de los más recordados en la historia del fútbol europeo.

Con esta acción, Samuel García volvió a mostrar su estilo cercano y mediático, combinando su papel político con el entusiasmo por el deporte. El programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” continúa recorriendo distintos municipios del estado, promoviendo la convivencia y el espíritu deportivo entre los jóvenes neoloneses.

