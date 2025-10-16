Excampeón del Mundo Sub-17 reveló el maltrato que sufrió por parte de Cruz Azul

Francisco Flores, uno de los jugadores que hizo retumbar a México con el campeonato del mundo en el Mundial Sub-17 de 2011, contó durante una entrevista en el podcast ‘Shaggy Mtz. por la banda’, como Cruz Azul detuvo sus aspiraciones de llegar a Europa, poniendo limitaciones y trabas.

Flores como campeón del mundo | MEXSPORT

Valor exagerado

Durante el podcast del Shaggy Martínez, Flores declaró que tras el Mundial recibió llamadas del viejo continente, sin embargo, la antigua directiva de la Noria, detuvo sus aspiraciones al poner un precio muy elevado por sus servicios.

“Me hablan del Olympique, ‘oye, ¿qué onda?’, van y Cruz Azul les dice 8 millones de dólares”, declaró Francisco Flores durante su charla con el ex futbolista de Cruz Azul, Morelia y América.

Flores en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Además del valor exagerado que pedía la directiva, Flores declaró que intentó hablar con Alberto Quintano, ex directivo de Cruz Azul, para pedirle ayuda en su salida, sin embargo, este en lugar de apoyarlo le cerró a un más las opciones e incluso arremetió contra él.

“Yo fui con Alberto Quintano, porque mi papá me habló mucho de él, no, bueno, un jugadorazo, ‘profe, mire’. Yo sin representante, sin absolutamente nadie. ‘Profe, ayúdeme, usted fue jugador, déjeme vivir ese sueño’ y dice ‘no, son 8 millones, si no, no te vas’ y dice ‘y si no lo quieren pagar, dile a tu papá que vaya al banco y pida un préstamo”, concluyó Flores.

¿Cómo concluyó la carrera de Francisco Flores?

El defensor mexicano, tuvo una breve y muy discreta carrera en la Liga MX, donde no pudo destacar de la mejor manera pese a ganar un campeonato mundial. En su lista de equipos, Flores presume de haber jugador para Cruz Azul, Chivas y Atlante.

Final México vs Uruguay 2011 | MEXSPORT

Luego de un tiempo, se retiró y pasó a convertirse en entrenador, profesión que actualmente ejerce, ya que es técnico del Cordobés Futbol Club, el cual reside en Cuautitlán, Estado de México, y juega en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, además de tener una filial de Liga TDP.

Pese a llevar un tiempo en el retiro, el ex jugador aún es invitado a participar en los juegos de leyendas con Cruz Azul, por lo que de vez en cuando vuelve a portar los colores de la Noria, club que lo vio debutar y que desafortunadamente no lo dejó crecer.

Flores con Cruz Azul | @CruzAzul