América y Ollamani alcanzan valor máximo histórico en la bolsa

La siguen rompiendo en la bolsa. El América está viviendo sus mejores años, pues los éxitos deportivos siguen llegando y eso se ve reflejado en otros temas, con lo que la institución sigue creciendo.

Ahora, Ollamani, que es el grupo donde cotizan las Águilas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), alcanzó su máximo histórico, con un crecimiento sorprendente en el último mes, pues superaron el 20 por ciento de aumento en el valor de cada acción.

Jugadores de América festejan un gol / MEXSPORT

En este mes, el grupo alcanzó un valor de 62.55 pesos por acción, siendo el número más alto desde que empezaron a cotizar en la BMV desde hace más de un año.

Varios factores han sido determinantes para este aumento, pero el arreglo entre el Estadio Banorte (antes Azteca) y los dueños de los palcos ayudó en las últimas semanas, además de los avances en las remodelaciones del inmueble de cara a la Copa del Mundo.

El recinto se ha convertido en un elemento importante dentro del grupo en las últimas semanas, algo que no se había visto anteriormente, pues no está en uso en estos momentos.

Del 16 de septiembre al 16 de octubre, el valor de las acciones de Ollamani ha crecido un 22.48 por ciento, pasando de 51 pesos por cada acción a los 62.65.

AMÉRICA ES LÍDER

Otro punto importante a resaltar es que el América se ha convertido en el activo más importante del grupo, ya que es la rama que más genera desde hace unos meses.

En este sentido, América superó desde hace tiempo a los casinos, que antes eran la parte más fuerte en cuanto a ingresos para el grupo.