Rodolfo Rotondi, cerca de renovar con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul continúa reforzando su plantilla de cara al cierre del Apertura 2025, pues además de contar con un plan de fichajes de calidad en cada torneo, el equipo Cementero también optó por renovar a sus pilares y tal parece que Rodolfo Rotondi se unirá a esta selecta lista.

Rotondi en Liga MX | imago7

Plan a largo plazo

Tal y como destacó Carlos Ponce de León en su columna del día de hoy, el conjunto Celeste buscará añadir a su lista de renovado a Rodo Rotondi, uno de los ‘intocables’ del 11 titular del Cruz Azul en las últimas temporadas.

Duelo Cruz Azul vs Chivas | IMAGO7

Según Carlos Ponce, las negociaciones del jugador con el club ya están avanzadas y con el anunció de que Erik Lira renovó hasta 2029, por lo que es probable que ahora la directiva se centre en mantener los servicios del argetino dentro de la Noria un par de años más.

Con Erik Lira, Cruz Azul suma su octava renovación en el proyecto de Iván Alonso, teniendo a sus principales fichas blindadas por lo menos un par de años más y asegurando un proyecto a largo plazo, mismo que con los cimientos ya mostró un crecimiento importante, consiguiendo incluso una Concacaf Champions Cup.

Duelo Toluca vs Cruz Azul | IMAGO7

Los Renovados de Cruz Azul:

Ignacio Rivero (2026), Ángel Sepúlveda (2026), Lorenzo Faravelli (2026), Gudiño (2027), Willer Ditta (2028), Kevin Mier (2029), Charly Rodríguez (2029) y ahora Erik Lira (2029) con la tentativa de la renovación de Rodo Rotondi.

La intención de Cruz Azul con estas renovaciones no solo es fortalecer su plantilla, sino también dar continuidad a un proyecto deportivo estable, competitivo y con identidad. El caso de Rodolfo Rotondi es especialmente relevante, el extremo argentino se ha convertido en una pieza clave para la ofensiva celeste gracias a su velocidad, desborde y compromiso táctico, cualidades que lo han posicionado como uno de los favoritos de la afición.

Con la posibilidad de que el atacante renueve hasta 2027 o más allá, Cruz Azul se perfila como uno de los clubes mejor estructurados en cuanto a planeación deportiva, alineándose con las exigencias modernas del fútbol mexicano.

Por otro lado, la estabilidad del plantel ha sido uno de los factores clave para que La Máquina vuelva a ser protagonista, y mantener a jugadores como Rotondi y Lira puede ser determinante en la búsqueda de nuevos títulos. Si la renovación se concreta, Cruz Azul no solo asegurará talento, sino también continuidad en una idea futbolística que ha comenzado a dar frutos.

Equipo de Cruz Azul | IMAGO7