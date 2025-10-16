América vs Cruz Azul: ¿Quién tiene la plantilla más cara?

Una de las rivalidades más grande en la historia del futbol mexicano, es la de las Águilas del América vs Cruz Azul, partido que vivirá una nueva edición el próximo sábado 18 de octubre, en el duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Ángel Sepulveda | IMAGO7

¿Qué equipo es más valioso?

En los últimos años, esta rivalidad ha trascendido más allá de solo tres puntos, pues ambas escuadras han definido distintas instancias de eliminatorias, ya sea en la liga local o en torneo internacionales, por lo que la competitividad entre ambas se ha hecho más fuerte.

Jornada 15 Clausura 2025 | IMAGO7

Sin embargo, no toda la rivalidad entre ambas escuadras es deportiva, pues en los últimos torneos, estos equipos también han mostrado una pareja carrera por ser el equipo más valioso del futbol mexicano, situación que si bien antes era dominada por lo de Coapa, los de la Noria se han ido acercando de manera significativa.

Pese al evidente crecimiento de Cruz Azul, las Águilas continúan siendo el Club más valioso no solo entre estos dos, sino también de toda la Liga MX, posición que ocupan desde el año pasado.

Mientras el América actualmente tiene un valor estimado de 127 millones de dólares, la Máquina de Cruz Azul presume tener un valor de 81.1 millones de dólares, colocándolo como uno de los más valiosos de la liga y del continente.

Más que tres puntos en juego

La diferencia en el valor de plantilla entre América y Cruz Azul responde a diversos factores, como la inversión en fichajes, la proyección internacional de sus jugadores y los ingresos generados por marketing y derechos televisivos. América ha logrado consolidar una plantilla con figuras de alto perfil, muchas de ellas con experiencia europea o en selecciones nacionales, lo que incrementa significativamente su valor en el mercado.

Duelo América vs Cruz Azul | IMAGO7

Por su parte, Cruz Azul ha apostado en los últimos torneos por una combinación de jóvenes talentos y refuerzos extranjeros que han elevado la competitividad del equipo. Esta estrategia ha permitido que la Máquina se mantenga como uno de los clubes con mayor crecimiento económico en los últimos años, reflejando su ambición por volver a ser protagonista tanto en lo deportivo como en lo financiero.

De cara al Clásico Joven del próximo 18 de octubre, la rivalidad entre América y Cruz Azul no solo se definirá en la cancha, sino también en los números. Ambos clubes llegan en un gran momento, con plantillas poderosas y aficiones que exigen títulos. Esta edición promete ser una de las más intensas, con dos de los equipos más valiosos del fútbol mexicano disputando algo más que el orgullo capitalino.

Equipo América | IMAGO7