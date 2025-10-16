Fernando Gorriarán reafirma su amor por Tigres: “Quiero dejar mi legado aquí”

La Liga MX esta de regreso y Tigres volverá a la acción este viernes en busca de seguir sumando puntos de cara a la Liguilla. Ubicados en el 5to puesto, el conjunto felino buscará derrotar a Necaxa en la Jornada 13 para afianzarse dentro de los primeros puestos y clasificar directo a los Cuartos de Final.

Quieren llegar a liguilla | IMAGO7

Previo al partido ante los Rayos, el mediocampista uruguayo, Fernando Gorriarán, habló en exclusiva con RÉCORD donde mencionó sobre la responsabilidad de ser el capitán de Tigres.

“Bien, hoy ya mucho más tranquilo que antes, sin duda lo primero me costo un poco el querer que todo sea perfecto, el querer que todo salga bien, hoy en día también entendí que hay cosas que uno no puede controlar, también tengo un grupo atrás que es fácil de llevar, por lo que ganaron, por la calidad del plantel, hoy en día estoy muy ilusionado con lo que es este torneo, con el presente del equipo y obviamente con lo que viene construyendo.”

Aceptó la capitanía | imago7

NO SE VE EN OTRO EQUIPO QUE NO SEA TIGRES

Además, el uruguayo expresó que no quiere jugar en otro equipo de la liga si no son los felinos, donde además, busca seguir teniendo más años con Tigres y dejar su legado.

“Hoy me queda un año más de contrato, mi idea es quedarme acá, no quiero jugar en otro equipo de México, ya después será decisión del club si quieren seguir contando conmigo, me siento preparado para seguir muchos años más, quiero dejar mi propio legado, si me gustaría mucho pero no es algo que depende de mi, voy a dar lo mejor de mi hasta el ultimo día que este acá y eso lo tengo claro y ojalá sean muchos años.”

quiere firmar su renovación | IMAGO7

Con respecto a una renovación, el volante sudamericano asegura que, de momento, no ha empezado ningunas conversaciones de renovación, sin embargo espera poder quedarse.

“No he hablado con nadie, no sé si han hablado con mi representante, yo estoy muy contento ellos lo saben, creo que saben mi postura, saben que me quiero quedar.”