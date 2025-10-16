"Todavía puedo competir": Nahuel Guzmán no piensa en el retiro y sueña con otro título en Tigres

El histórico portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, desmintió cualquier plan inmediato de retiro, asegurando que mantiene intacto su deseo de competir y que su principal motivación es conquistar un título más con el equipo felino.

A pesar de las conversaciones sobre su futuro, el "Patón" confesó que, incluso su esposa, le ha señalado que aún no está preparado para decir adiós a las canchas.

No está listo para decir adiós

"Sabes que yo pensaba que sí (estaba listo para retirarse), pero el otro día lo hablaba con mi esposa y ella me dijo: 'No estás preparado y te tienes que empezar a preparar'. Creo que tiene que ver con las ganas de seguir compitiendo, de seguir jugando, de las buenas sensaciones que tengo, no solo a la hora de jugar, sino del entrenamiento, del día a día"

"De mantener una disciplina, tanto dentro de la cancha como afuera, con eso que ahora se puso de moda el entrenamiento invisible, aunque se habla de eso hace mil años, de ese tipo de cuidados, pero todavía tengo ganas de competir", dijo a Mediotiempo.

Su objetivo

Guzmán, quien ostenta un contrato hasta el Clausura 2026, fue categórico al señalar el título como su gran objetivo.

"Sí, es el deseo principal (volver a ser campeón). Creo que es la zanahoria... la cereza del pastel o la zanahoria del burro, es lo que me invita a ir para adelante. Es la ilusión no solo personal, sino colectiva también, porque volvemos a lo mismo, llegó Angelito, un montón de chicos con mucha ambición, con mucha hambre y eso nos contagia a todos", agregó.