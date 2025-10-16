Bryan Angulo, exjugador de Cruz Azul, sufre atentado y resulta herido

La violencia volvió a golpear al futbol sudamericano. Bryan 'Cuco' Angulo, exdelantero de Cruz Azul y parte del histórico plantel Campeón del Clausura 2021, fue víctima de un ataque armado en Ecuador que ha conmocionado al entorno deportivo.

El jugador de Liga de Portoviejo fue agredido la mañana de este jueves, cuando se dirigía al entrenamiento junto a varios de sus compañeros. El ataque ocurrió en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos, en la ciudad de Portoviejo, cuando un hombre armado abrió fuego contra el grupo de futbolistas.

De acuerdo con los primeros reportes, Angulo recibió un impacto de bala en una pierna, pero se encuentra fuera de peligro. Las autoridades locales investigan si se trató de un intento de robo o de una agresión directa contra el delantero ecuatoriano.

Angulo, con La Máquina | MEXSPORT

Detenciones y amenazas antes del partido

La Policía Nacional de Ecuador informó la captura de dos hombres sospechosos de participar en el atentado contra el futbolista. Los individuos fueron aprehendidos en un operativo realizado horas después del ataque, y están siendo investigados por tentativa de asesinato.

En medio de la tensión, el club LDU Portoviejo emitió un comunicado oficial confirmando que ha recibido amenazas relacionadas con el partido que disputarán este viernes 17 de octubre ante Búhos ULVR. La institución señaló que está en coordinación con las autoridades para reforzar la seguridad de los jugadores y el cuerpo técnico, mientras se evalúan medidas adicionales para garantizar la integridad de todos los involucrados.

Los supuestos responsables del ataque | La República Ecuador

El “Cuco” y su paso por Cruz Azul

Bryan Angulo es recordado por la afición cementera por su paso en dos etapas con Cruz Azul entre 2019 y 2022. Durante ese periodo disputó 58 partidos, anotó 12 goles y registró dos asistencias.

El atacante fue parte del histórico plantel que rompió la sequía de 24 años sin título de Liga MX, al consagrarse campeón en el Clausura 2021. Aunque no participó en la serie final ante Santos Laguna, su aporte durante el torneo fue parte del camino al título.

Además de su paso por el fútbol mexicano, Angulo defendió las camisetas de Emelec, Tijuana y Santos de Brasil, y fue internacional con la Selección de Ecuador en cinco ocasiones.

Cruz Azul de 2021 | MEXSPORT