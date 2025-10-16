Alexis Gutiérrez rompe el silencio sobre el polémico penalti de Rotondi en la Gran Final

La última Gran Final entre América y Cruz Azul regaló el tercer Bicampeonato en tiempos modernos de la Liga MX y una de las grandes polémicas recientes. Israel Reyes cayó dentro del área por una barrida de Rodolfo Rotondi, razón por la cual Alexis Gutiérrez rompió el silencio sobre aquella jugada.

En entrevista con Ricardo Peláez, en Futbol de Cabeza, el ahora jugador del América confesó que, en su opinión, aquella jugada no tuvo que ser sancionada como pena máxima. Pese a la polémica, 'El Niño Papalote' también agregó que hubo una jugada similar, como la de Uriel Antuna en el juego de Ida.

Más polémicas sobre América y Cruz Azul

En años recientes, las Águilas y La Máquina hicieron crecer su rivalidad de gran manera, aunque casi siempre con un historial a favor del conjunto de Coapa. Sin embargo, la polémica siempre acompaña al América, como lo fue en las Semifinales un torneo después de aquella final.

Un saque desde en medio provocó el penal que a la postre le dio la clasificación al América en busca de su Tricampeonato, jugada que aún vive en la memoria de los aficionados celestes.

¿Clásico Joven nuevo Clásico Nacional?

En la semana previa al Clásico Joven, varios aficionados y jugadores confesaron que el partido se vive con mayor intensidad que antaño. Los enfrentamientos recientes en Liguilla y Concacaf hicieron del América vs Cruz Azul uno de los encuentros con mayor atractivo en nuestro país.

Su último partido oficial fue en las Semifinales del Clausura 2025, cuando las Águilas derrotaron con marcador de 2-1 al equipo -en ese entonces- de Vicente Sánchez. Henry Martín y Christian Borja fueron los anotadores por parte del América; mientras que Lorenzo Faravelli anotó el gol de Cruz Azul.

En Temporada Regular, el partido terminó en un aburrido empate sin anotaciones y sin opciones claras de cara al arco rival. Tiempo después, Cruz Azul eliminó al cuadro de Coapa de la Concacaf y le arrebató la oportunidad de oro de ir al próximo Mundial de Clubes.

