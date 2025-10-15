¿Cuándo y dónde ver la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX?

El Apertura 2025 regresa con fuerza tras la pausa por la Fecha FIFA, y lo hace con una Jornada 13 cargada de emociones y duelos decisivos rumbo a la recta final del torneo. El protagonismo se lo lleva el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, pero el fin de semana futbolero tendrá varios encuentros que pueden definir puestos clave en la tabla general y el futuro de algunos equipos.

Triple cartelera para abrir la jornada

La Jornada 13 de la Liga MX arrancará este viernes 17 de octubre con una intensa triple cartelera. El balón comenzará a rodar con los duelos Puebla vs Tijuana, Atlético San Luis vs Atlas y Tigres vs Necaxa.

Aunque en el papel parecen enfrentamientos discretos, el contexto los vuelve trascendentes. Tigres y Tijuana se encuentran en plena lucha por los lugares de clasificación directa a los Cuartos de Final, por lo que no pueden darse el lujo de dejar puntos en el camino. Por su parte, Necaxa y San Luis buscan dejar el fondo de la clasificatoria.

Inician con la actividad | IMAGO7

El Clásico Joven se roba la atención

El plato fuerte de la jornada llegará el sábado 18 de octubre, con una agenda cargada de partidos que promete grandes emociones. Sin duda, el duelo que acapara todas las miradas será el Cruz Azul vs América, una nueva edición del Clásico Joven, que en esta ocasión se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido no solo revive una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano, sino que representa una oportunidad de revancha para Cruz Azul, luego de que las Águilas eliminaran a los cementeros en la Semifinal del torneo pasado, avanzando así a su cuarta Final consecutiva.

Ahora, ambos clubes llegan peleando por los primeros lugares de la tabla general, lo que agrega un condimento especial al encuentro. Cruz Azul busca romper la hegemonía azulcrema de los últimos torneos, mientras que América quiere reafirmar su dominio y asegurar su boleto directo a la Liguilla.

Se llevan los reflectores | IMAGO7

Rayados defiende su fortaleza en el Gigante de Acero

Otro duelo imperdible del sábado será el Monterrey vs Pumas, que se jugará en el Estadio BBVA. Los Rayados parten como amplios favoritos gracias a su solidez como locales y a su plantilla repleta de talento, mientras que los universitarios llegan urgidos de sumar puntos para mantenerse con vida en la pelea por la Liguilla.

Para Efraín Juárez, entrenador de Pumas, el compromiso representa una prueba crucial, ya que una derrota podría poner en riesgo su continuidad. La historia tampoco favorece al conjunto capitalino pues, Pumas nunca ha podido vencer a Rayados en el Gigante de Acero, incluyendo el duelo del Play-In de la temporada pasada.

Buscan romper la mala racha | IMAGO7

Otros encuentro

El sábado también tendremos Santos Laguna vs León enfrentará a dos equipos necesitados de puntos, mientras que Toluca buscará reafirmar el liderato de liga recibiendo a Querétaro. Al mismo tiempo FC Juárez recibirá a Pachuca, un encuentro ambos buscan los tres puntos para acercarse al Top 6 de la clasificatoria.

Finalmente también tendremos el Chivas vs Mazatlán, donde el Rebaño Sagrado buscará hacer valer su condición de local y recuperar terreno tras un torneo irregular. Mazatlán, por su parte, tratará de dar la sorpresa y seguir soñando con meterse al Play-In.

¿Dónde ver la Jornada 13?

Así se jugará la Jornada 13 | RÉCORD