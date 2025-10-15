Álvaro Fidalgo 'le deja un raspón' al Ruso Brailovsky: "Aunque no hable bien de mi, lo respeto"

El mediocampista español Álvaro Fidalgo, una de las figuras más queridas por la afición del América tras alcanzar el tricampeonato, protagonizó un momento que encendió las redes sociales durante una dinámica organizada por el propio club azulcrema.

En el video, Fidalgo debía adivinar el nombre de exjugadores históricos del equipo y describirlos brevemente. Sin embargo, al aparecer la imagen de Daniel “Ruso” Brailovsky, el actual referente del mediocampo americanista aprovechó para lanzar un sutil pero claro mensaje hacia el exfutbolista argentino, quien en el pasado lo había criticado públicamente.

Álvaro Fidalgo criticó al Ruso Brailovsky | MEXSPORT

“La verdad me dijeron que era un grandísimo jugador, que sin duda es de lo mejor que hubo en la historia del América. Tengo mucho respeto a las leyendas, más allá de que no hable bien de mí, pero me dijeron que es uno de los mejores de la historia”, expresó Fidalgo, con una sonrisa, en un comentario que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Las palabras del español reavivaron una vieja crítica del ‘Ruso’ Brailovsky, emitida después del título obtenido por las Águilas en el Apertura 2023, cuando el exjugador y comentarista señaló que Fidalgo no había tenido un papel destacado en la final.

“La realidad, fue uno más en la cancha. Para mí hubo por lo menos nueve futbolistas que jugaron mejor que él. Apareció en una sola jugada cuando el equipo iba ganando… para mí no fue figura”, dijo Brailovsky en su momento durante una transmisión televisiva.

El analista incluso fue más allá al afirmar que Fidalgo suele rendir ante rivales de menor nivel, pero no brilla en los momentos clave: “Para mí no fue ese tipo que cuando juega contra equipos chicos termina sobresaliendo… fue prácticamente nulo, no me lo vayan a poner como figura el día de hoy”, agregó.

El intercambio de declaraciones dividió opiniones entre los seguidores azulcremas. Mientras algunos elogiaron la elegancia con la que Fidalgo respondió a las críticas, otros consideraron que el ‘Ruso’ fue demasiado duro con un jugador que ha sido pieza clave en la era reciente del club.

