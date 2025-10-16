Oficial: Erik Lira renueva con Cruz Azul hasta 2029

Cruz Azul hizo oficial la renovación de Erik Lira, futbolista que ha sido clave durante su estancia en La Máquina y que ha agradado a la afición celeste, por lo que el club decidió ofrecerle otro contrato, el cual será hasta 2029.

Lira con Cruz Azul | IMAGO7

Lira y el sueño europeo

Con 25 años de edad, Lira firmó una extensión importante en su carrera, que asegurará una relación entre el jugador y club para cumplir objetivos, además de la intención del mexicano de llegar al futbol de Europa.

El contrato original de Erik Lira finalizaba en diciembre, al término del Apertura 2025, y la dilación en las negociaciones había generado preocupación ante la posibilidad de que el jugador pudiera marcharse como agente libre.

Una de las peticiones del jugador, y que fue fundamental para alcanzar el acuerdo, es la inclusión de una cláusula para el futbol europeo. El propio Erik Lira ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de emigrar al "Viejo Continente", por lo que esta disposición en su nuevo contrato le permitiría cumplir su sueño si llega una oferta adecuada en el futuro.

En acción | IMAGO7

¿Renovación de Lira motiva a Cruz Azul previo a enfrentar al América?

El anuncio llega en un momento clave para Cruz Azul, previo al encuentro con el América, el máximo rival para La Máquina. La confirmación de la estadía de Erik Lira por más años inyectará motivación a los aficionados antes de un duelo de suma importancia.

Desde su llegada a Cruz Azul, Erik Lira se ha consolidado como uno de los mediocampistas más consistentes del futbol mexicano. Su liderazgo, entrega y capacidad para recuperar balones lo han convertido en una pieza indispensable dentro del esquema cementero. Además, su regularidad le ha permitido mantenerse en el radar de la Selección Mexicana, donde también ha tenido participación en distintos procesos.

La renovación de Lira también refleja la apuesta del club por fortalecer su proyecto deportivo con base en jugadores jóvenes y de proyección. La directiva considera que su permanencia a largo plazo será clave para mantener estabilidad y continuidad en un plantel que busca regresar a los primeros planos del futbol nacional.

Con este acuerdo, Cruz Azul asegura la permanencia de uno de sus futbolistas más valiosos y, al mismo tiempo, le brinda la posibilidad de cumplir su sueño europeo bajo condiciones justas.

En partido | IMAGO7