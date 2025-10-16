Liga MX: ¿cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Atlas de la Jornada 13?

La última fase del Torneo Regular del Apertura 2025 ha llegado, y varios equipos aún mantienen la esperanza de clasificar al Play-In, la instancia que definirá los últimos boletos hacia la Liguilla. Entre los clubes que aún sueñan con mantenerse con vida están Atlas y Atlético San Luis, dos equipos con realidades muy distintas en la recta final del campeonato.

El conjunto potosino actualmente ocupa la posición 15 de la tabla, con un rendimiento irregular que lo ha alejado de los puestos de clasificación. En contraste, los Rojinegros del Atlas marchan en el lugar 11, dentro de la pelea directa por uno de los últimos lugares disponibles para el repechaje.

Atlético San Luis | IMAGO7

¿Cuál es el momento de Atlas?

Atlas atraviesa un momento de recuperación futbolística bajo la dirección técnica de Diego Cocca, quien ha logrado encadenar dos victorias consecutivas que devolvieron la confianza al plantel. El equipo tapatío ha mostrado una mejoría notable en su funcionamiento colectivo y busca cerrar el torneo con fuerza para asegurar su lugar en el Play-In.

¿Cuál es el momento de Atlético San Luis?

Por otro lado, el panorama de Atlético San Luis es mucho más complicado. Los dirigidos por Guillermo Abascal han perdido sus últimos tres partidos, lo que ha comprometido sus posibilidades de escalar posiciones en la clasificación. El conjunto potosino necesita sumar de manera urgente para mantener vivas sus aspiraciones.

Atlas | IMAGO7

Cierre final

Con solo unas jornadas restantes, ambos equipos deberán apostar por la regularidad y aprovechar cada punto en disputa. Mientras Atlas busca confirmar su reacción, San Luis intentará revertir la mala racha que lo ha alejado de los puestos de privilegio.

El cierre del Apertura 2025 promete ser emocionante, con varios equipos en una intensa lucha por ingresar al Play-In. Tanto Atlas como Atlético San Luis saben que no tienen margen de error si quieren seguir en la pelea por un lugar en la fase final del torneo.

Atlético San Luis | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Atlas?

Fecha: Viernes 17 de octubre

Horarios: 21:00 (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí

Transmisión: ESPN y Disney +

Atlético San Luis | IMAGO7