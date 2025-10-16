¿Desprecio a Chivas y Pumas? Victor Davila lanzó una contundente declaración previo al Clásico Joven

A unos días de disputarse el duelo entre las Águilas del América y la Máquina del Cruz Azul, el jugador azulcrema, Victor Davila, confesó que ven con mayor rivalidad el duelo contra el equipo de la Noria que contra Chivas y Pumas, esto por los duelos que han disputado en distintas instancias en los últimos años.

Semifinal América vs Cruz Azul | IMAGO7

‘Son nuestro rival directo’

Durante una entrevista para TUDN, el atacante del América, confesó que dentro del club ven con mayor rivalidad a la Máquina, ya que se convirtió en un rival recurrente en instancias importantes tanto en Liga MX como en Concachampions.

“Esta rivalidad se ha formado en los últimos torneos, por lo que viene siendo también Cruz Azul como equipo que venimos consiguiendo nosotros en títulos, en momentos históricos se ha formado esa rivalidad porque los dos clubes han hecho las cosas muy bien y se han enfrentado en fases finales, en partidos cruciales, en momentos en los que no se puede fallar” declaró Davila.

Victoria de América sobre Cruz Azul en Semifinales | IMAGO7

Además de reconocer los buenos años que ha tenido la Máquina, Davila también declaró que no hay nada personal contra el Rebaño y los Universitarios, sin embargo, su cadencioso en los últimos años así como su ausencia en momentos finales del torneo, hicieron que las rivalidades fueran perdiendo peso mientras que la de Cruz Azul iba en aumento.

“No es por desmerecer para nada, ni a Chivas ni a Pumas, no se trata de eso, sino que es por lo que vienen haciendo los dos equipos. Para nosotros Cruz Azul es rival directo. Sabemos que es partido de Liguilla…entendemos que ese partido viene siendo uno de los más importantes del torneo y no, no es porque lo digamos o lo diga yo o lo digas tú, sino que, como lo dije antes, por lo que se ha formado mientras los dos clubes han mostrado su grandeza durante estos últimos años, por eso mismo, quizá, como afición, no te quieres perder un América contra Cruz Azul”, añadió Davlla.

Duelo Cruz Azul vs América | IMAGO7

´La noche amarilla’

En el cierre de la entrevista, se le cuestionó al jugador de la Selección Chilena, sobre el término: ‘cruzazuleada’, esto ya que las Águilas han ganado varios partidos a Cruz Azul en momentos finales, sin embargo, Davila declaró que no lo ve de esa manera, ya que el mérito de ganar es del América, por lo que rebautizó este término.

“Creo que la noche amarilla habla más de nosotros que del equipo rival, prefiero quedarme con la noche amarilla, porque nosotros sabemos que es nuestra noche, nuestro momento, es donde no hay un minuto el que el que se puede escapar, sabemos que hasta que no se acabe el partido, el partido está abierto y solo solo nosotros los que hemos podido vivir eso dentro de la cancha entendemos que son nuestras noches”, concluyó.

Portero de Cruz Azul, Kevin Mier | IMAGO7