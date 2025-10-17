Ignacio Rivero calienta el Clásico y manda duro mensaje al América

Ignacio Rivero, capitán de Cruz Azul, vive con intensidad la previa del Clásico Joven. A unos días de enfrentar al América, el uruguayo dejó claro que en La Máquina no se distraen con las ausencias del rival, sino que concentran toda su atención en su propio funcionamiento y en mantener el buen paso del equipo.

Rivero en el Clásico Joven | IMAGO7

“No sé si pensaría tanto en lo que son ellos, en sus bajas o eso. Nosotros debemos enfocarnos en lo que somos, estaremos de local con nuestra gente. Hay que trabajar el partido sin importar si el rival tiene una lesión o dos, eso es de ellos, no tendría por qué opinar”, afirmó.

América como rival marcador en el calendario

Para el capitán, el enfrentamiento ante América es de esos partidos que se esperan desde que inicia la temporada. “Es un partido importante. Siempre miramos cuándo se fija este tipo de partidos por lo que significa. Es un encuentro sumamente importante para la historia del club”, comentó Rivero.

Nacho Rivero en duelo vs Toluca | IMAGO7

El uruguayo destacó el crecimiento que ha tenido el equipo bajo el mando de Nicolás Larcamón y la mentalidad ganadora que impera en el vestidor.

“El equipo viene muy bien, creciendo, hay cosas por mejorar, pero estamos enfocados en lo nuestro y en lo que tenemos que hacer dentro del campo”, señaló con determinación.

Capitán Nacho Rivero | IMAGO7

Rivero también se mostró contento por las recientes renovaciones de jugadores clave en la plantilla.

“Me llena de orgullo que mis compañeros hayan renovado, que se haya llevado a cabo lo de Piovi, Charly y Lira. Son estandartes del equipo. Hemos tenido altibajos, estado en finales y semifinales, pero siempre llevando al Cruz Azul a lo más alto”, expresó.

Con un grupo unido, un capitán con liderazgo y una afición volcada en su apoyo, Cruz Azul llega fortalecido al duelo ante América. Rivero lo sabe: más allá de lo que pase con el rival, el verdadero desafío es mantener la esencia y demostrar en la cancha por qué el equipo celeste atraviesa uno de sus mejores momentos.