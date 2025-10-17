¡De locura! Puebla vence a Xolos de Tijuana en un duelo de remontadas

El regreso de la Liga MX no pudo tener un mejor arranque. En un partido que mezcló drama, intensidad y un desenlace de película, Puebla venció 4-3 a Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo que cambió de rumbo en más de una ocasión y dejó claro que el futbol mexicano no entiende de guiones predecibles.

Festejo de Puebla | IMAGO7

Así fue el triunfo de Puebla sobre Tijuana

El primer tiempo fue un preludio engañoso de lo que estaba por venir. Ambos equipos mostraron buenas intenciones, pero sin profundidad. La oportunidad más clara fue para los locales al minuto 26, cuando Fernando Monárrez falló un penalti que pudo cambiar la historia antes de tiempo. Tijuana resistió el envión inicial y se marchó al descanso con la sensación de tener el control.

La segunda mitad explotó. En apenas siete minutos, Kevin Castañeda se encargó de silenciar el estadio con un doblete. Primero desde el punto penal y después con un toque sutil tras asistencia de Ramiro Árciga, puso el 0-2 que parecía sentencia temprana. La zaga poblana se veía desconcertada y los Xolos olían sangre.

Pero Puebla no se rindió. Ricardo Marín descontó al minuto 67 con un remate dentro del área que encendió la esperanza. Dos minutos más tarde, Álvaro Burgos aprovechó el impulso y marcó el empate 2-2, desatando la euforia en las gradas. En menos de cinco minutos, el partido había cambiado de dueño.

Xolos festeja | IMAGO7

Tijuana reaccionó con orgullo. Al 70’, Mourad El Ghezouani conectó un cabezazo tras centro de Árciga para devolverle la ventaja a los fronterizos. El marcador 2-3 parecía estabilizar la balanza, pero la historia aún tenía reservado su clímax.

Desde el banquillo emergió el héroe inesperado: Carlos Baltazar. Con apenas unos minutos en la cancha, empató el duelo al 83’ con un disparo que se clavó en el ángulo, imposible para el arquero. Sin embargo, el mediocampista no se conformó y en el tiempo agregado, al 90+5’, repitió la dosis: otro tiro lejano, otra joya, otro rugido en el Cuauhtémoc.

¿Cuál fue la reacción de la afición del Puebla a la remontada sobre Xolos?

El cierre fue pura emoción. Los jugadores del Puebla se fundieron en un abrazo de incredulidad mientras la afición celebraba una remontada que parecía impensable. Tijuana, exhausto y desdibujado, se marchó del campo con la frustración de haber dejado escapar una victoria que tuvo en las manos.

Con este triunfo, Puebla reinicia el Apertura 2025 con tres puntos que valen más por el golpe anímico que por la tabla. La garra, la fe y la insistencia fueron sus mejores armas en una noche donde el futbol ofreció su versión más apasionante. Si este partido marcó el inicio del torneo, el espectáculo promete no bajar el ritmo.

En acción | IMAGO7



