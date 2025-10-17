Cruz Azul vs América: Larcamón buscará romper el saldo negativo enfrentado a los azulcremas

La Máquina del Cruz Azul se enfrenta al América en Ciudad Universitaria en una edición más del Clásico Joven dentro de la Jornada 13 del Apertura 2025; ambos llegan con el objetivo de volver al liderato en la tabla de clasificación.

Para este duelo Nicolás Larcamón llega con el saldo negativo enfrentado, desde su llegada a la Liga MX, al América donde apenas ha podido sacar un triunfo ante el conjunto de Coapa en 13 partidos disputados; con siete derrotas y cinco empates.

Cabe mencionar, que está será la primera vez que el argentino enfrente al acérrimo rival en el banquillo celeste; anteriormente lo había hecho desde la dirección técnica de Puebla, León y recientemente con el Necaxa.

Larcamón previo a su primer Clásico Joven

Nicolás Larcamón habló previo a su primer enfrentamiento, como técnico del Cruz Azul, ante el América, asegurando que la rivalidad está tomando mayor fuerza en los tiempos recientes dentro del futbol mexicano.

“Me parece que es cierto que en los últimos años sin duda Cruz Azul y América es un partido importante. También los regios han marcado la tendencia, se suma Toluca”, inició comentando el argentino que marcha con los cementeros como cuartos tras 12 jornadas.

“Pero indudablemente por historia es que este clásico está pisando más fuerte. Entonces puede que sí se vaya estableciendo como el clásico más importante de la Liga, resaltó Larcamón en lo que estará viviendo este partido especial dentro de la Liga MX.

¿Hay motivación por enfrentar al América?

Por otra parte, Nicolás Larcamón aseguró que en este duelo la motivación no es rival ni más allá de lo que pueda representar el Club América sino simplemente se concentran en ganar el partido como lo han hecho en el torneo.

“Más allá de eso, la motivación no es el rival, son los colores, nuestra gente. Ganar por lo que representa el partido. Mucho foco a trabajar, llegar con buena información, con las patas frescas, mucho foco para afrontar el partido en nuestra mejor versión y nada más que eso”.

