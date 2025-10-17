Clásico Joven en CU: América busca mantener su superioridad ante Cruz Azul en una rivalidad histórica

Llega una nueva edición del Clásico Joven donde el América estará visitando a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Este duelo se ha repetido en diversas instancias, ya sea en Liguilla del futbol mexicano o en CONCACAF, por lo que muchos lo consideran como el partido más importante de los últimos años para nuestro país.

La rivalidad ha crecido entre estos equipos históricos y ahora se volverán a ver las caras en la cancha de CU, estadio en el que se enfrentaron en el semestre anterior y quedaron buenos recuerdos para La Máquina, pues lograron vencer a lo de Coapa en la Champions Cup.

Por si fuera poco, es el duelo que más veces se ha repetido en el futbol mexicano en los últimos años y lo destacado, es que casi siempre dan buen espectáculo, pues el promedio de goles es bastante alto, aunque en 10 ocasiones han igualado sin goles.

América ha ganado las más recientes Finales entre ambos | MexSport

¿Cuál es el promedio?

A todo eso, la estadística en los últimos 10 años entre estos rivales en cuanto a los goles es la siguiente:

93 goles en 38 juegos

Promedio 2.44

Estos datos consideran todos los partidos en estos 10 años, donde aparecen juegos de Liga MX, Champions Cup y amistosos.

Nuevo duelo capitalino en CU | MexSport

Balance entre ambos

Cuando una rivalidad cobra tanta relevancia, es inevitable que las comparaciones salgan a la luz y la más importante siempre es quién gana más partidos entre ambos, por lo que aquí presentamos la estadística desde el 2015.

Balance en 10 años

16 triunfos América

13 empates

7 triunfos Cruz Azul

Nicolás Larcamón es el actual técnico de Cruz Azul | MexSport

Duelo de técnicos

Por último, el tema en el banquillo genera mucho interés, pues André Jardine comanda al América, mientras que Nicolás Larcamón es quien tomó las riendas de los celestes. Jardine ya es histórico de las Águilas y Nicolás quiere escribir su historia con el Azul. Aquí presentamos el balance de Jardine ante la Máquina y el de Larcamón ante el Azul.

Nicolás Larcamón vs América:

13 partidos

1 ganado

5 empates

7 perdidos

André Jardine vs Cruz Azul:

15 partidos

6 ganados

5 empates

4 perdidos

André Jardine ha conseguido tres campeonatos con las Águilas | MexSport