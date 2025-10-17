Aaron Ramsey es baja contra Rayados y apunta a perderse el resto de Temporada Regular del Apertura 2025

Aaron Ramsey será baja contra los Rayados. Debido a una lesión que arrastra desde antes de Fecha FIFA, el mediocampista galés no estará disponible para el partido contra Monterrey de este fin de semana. Asimismo, el jugador de 34 años está en riesgo de perderse lo que resta de temporada regular del Apertura 2025.

Aaron Ramsey | IMAGO7

¿Qué le pasó a Aaron Ramsey?

Previo al parón de clubes por la Fecha FIFA, el mediocampista presentó molestias musculares en los entrenamientos. Debido a esto, Ramsey se perdió el partido contra Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del certamen mexicano. Asimismo, él estaba convocado a la Selección de Gales y debido a esta lesión no pudo tener actividad con dicho combinado.

Y aunque ya pasaron dos semanas, las molestias musculares aún están presentes, por lo que se perderá el duelo de este sábado ante Rayados en el Estadio BBVA. Sin embargo, este no será el único encuentro en el que no estará disponible, pues también apunta a ser baja para esta jornada doble ante Atlético San Luis y luego en su vista ante La Fiera.

Aaron Ramsey | IMAGO7

No obstante, RÉCORD pudo saber que Aaron está en riesgo de ausentarse lo que resta del torneo regular, por lo que tampoco estaría ante Xolos y Cruz Azul. Esto dependerá de la evolución en su recuperación, sin embargo, en el Club Universidad Nacional no se le forzará, ya que no quieren agravar las molestias del jugador de 34 años.

Cabe recordar que Ramsey llegó lesionado al conjunto felino. En marzo de 2025, Aaron sufrió una lesión en los isquiotibiales, la cual requirió cirugía y un largo tiempo de recuperación. Por dicha operación, Aaron no había podido en aproximadamente seis meses.

Aaron Ramsey | IMAGO7

¿Cómo le ha ido a Aaron Ramsey con Pumas?

Aaron Ramsey llegó a Pumas para este Apertura 2025 con uno de los ‘bombazos’ en Liga MX; sin embargo, en su estancia con el equipo ha tenido más ausencias que partidos disputados. Cabe recordar que desde que llegó a CDMX hasta su debut con el conjunto auriazul pasaron casi dos meses.

Aaron debutó con Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 ante el Puebla. Desde ese entonces, el galés registra actividad en seis encuentros, en los que acumula 235 minutos de acción, con apenas un gol.

Aaron Ramsey | IMAGO7

¿Qué otras bajas tendrá Pumas ante Rayados?

Además de Aaron Ramsey, otra de las bajas para este encuentro será Guillermo Martínez. Cabe recordar que el delantero mexicano fue operado hace una semana tras una lesión en el metatarsiano, por lo que estará fuera lo que resta del Apertura 2025.

Fuera de ellos, el resto del plantel estará disponible para afrontar este encuentro contra Rayados. Luego de sus participaciones en Selección, tanto Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo y Pedro Vite se presentaron sanos y listos para el partido de este fin de semana.