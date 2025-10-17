La Sangre Azul calienta el Clásico Joven 

La pasión celeste ya se siente. A unas horas del Clásico Joven, Cruz Azul vivió una mañana distinta en su entrenamiento previo al enfrentamiento frente al América. El Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde ambos equipos se medirán este sábado en una nueva edición del duelo más esperado por ambas aficiones.

El apoyo no faltó

Alrededor de 300 aficionados, integrantes del grupo de animación de La Máquina, se dieron cita en las instalaciones de La Noria para acompañar al equipo antes del choque ante los de Coapa. Con cánticos, banderas y un ambiente de fiesta, los seguidores demostraron que el aliento no se detiene ni un segundo.

Una atmósfera inmejorable. Los tambores, las trompetas y los cánticos de “Azul, mi buen amigo”, “Crema, te conocemos” y “Queremos la copa” retumbaron en cada rincón, motivando al plantel que buscará mantener su gran momento en la Liga MX.

¡UNIÓN CELESTE! 🔥



Los jugadores de Cruz Azul y la directiva, se tomaron foto con toda la afición que fue a apoyarlos en el entrenamiento.



Que gran ambiente se vive en la Noria. 🤩



🎥 @ilianyAparicio pic.twitter.com/LtTtp2QZGD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 17, 2025

El aliento fue tal que varios futbolistas se acercaron al final del entrenamiento para agradecer las muestras de apoyo, saludando y tomándose fotos con los presentes. En Cruz Azul saben que el respaldo de su gente puede ser determinante en un partido de alta intensidad como el que se viene.

Palabras desde la presidencia

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el presidente del club, Víctor Velázquez, destacó el papel fundamental de la afición en el presente del equipo: “La gente es el jugador número 11. Sin el apoyo de la gente, Cruz Azul no es lo que es actualmente: uno de los grandes del futbol mexicano”, aseguró.

Víctor Velázquez con integrantes de la Sangre Azul | ILIANY APARICIO

El directivo también aprovechó para agradecer a los seguidores que han acompañado al club en los momentos difíciles. “Gracias a la afición por estar siempre, tanto en los momentos complicados como en los buenos. Ellos representan la esencia y el corazón del Cruz Azul”, añadió.

El plantel cementero cerrará su preparación con una sesión ligera este viernes antes de concentrarse para el encuentro. El ánimo dentro del grupo es inmejorable, conscientes de que una victoria ante América consolidaría su gran paso en el torneo y reafirmaría su dominio reciente en los clásicos.