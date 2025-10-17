Hugo Camberos sueña con salir campeón con Chivas antes de ir a Europa

Hugo Camberos regresó de Chile, el juvenil rojiblanco ya se encuentra en casa después de su participación con la Selección Mexicana Sub-20 donde terminaron por despedirse después de caer en Cuartos de Final ante Argentina.

El canterano del Guadalajara tiene una claro objetivo antes de emigrar al futbol europeo y ese es salir campeón con las Chivas; como ejemplo puso a Mateo Chávez quien aunque no fue campeón su buena participación con los rojiblancos lo llevaron al Viejo Continente, así lo catapultó en entrevista con Telemundo.

Hugo Camberos l IMAGO7

Camberos con la fe puesta en Dios

“Trascender. Trascender aquí me abre muchísimas puertas, el querer más y si Dios quiere que seamos campeones, nos va muy bien a todos. Ahí está el ejemplo de Mateo Chávez, que los buenos torneos que venía haciendo se le abrió la puerta”, resaltó el canterano.

Hugo Camberos señaló que irse campeón en donde aseguró que sería ese pago a lo mucho que le ha dado el club desde su corta edad: “Me gustaría irme campeón, la verdad. Chivas me ha dado mucho desde que llegué a la casa club a mis 12 años. Me ha dado todo y quiero regresárselo con un trofeo a lo grande”.

Chivas l IMAGO7

¿Hasta cuándo tiene contrato Hugo Camberos?

Hugo Camberos permanecerá en el club al menos hasta finales de 2028. El juvenil del Rebaño Sagrado es el más destacado entre los canteranos, ya que sus grandes participaciones y amor a la playera lo hicieron uno de los favoritos de la afición.

La reciente extensión de contrato destaca de acuerdo a información de César Huerta una importante cláusula de rescisión que ronda aproximadamente los 10 millones de dólares, para cualquier equipo que busca antes de que finalice su vínculo.

Chivas en el Akron l IMAGO7

Cabe mencionar, que su renovación se dio junto a otros compañeros a través de redes sociales, uno de los puntos de acierto para la gestión de Javier Mier, quien encabeza la dirección deportiva del cuadro rojiblanco.

Cinco grandes prospectos de las Chivas firmaron su renovación con el conjunto Rojiblanco. Hugo Camberos, Yael Padilla, Teun Wilke, Eduardo García y Miguel Gómez son los hombres que ahora estarán blindados por el Rebaño Sagrado.



Hugo Camberos en Chivas l IMAGO7