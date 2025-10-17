André Jardine lanza mensaje previo al duelo frente a Cruz Azul: "No es más importante que otros Clásicos"

El actual entrenador de América, André Jardine, habló en conferencia de prensa acerca de la rivalidad que existe con Cruz Azul, mencionando que desde su punto de vista sí es un partido importante, pero no es "el más importante de todos", incluso a pesar de haberse enfrentado recientemente en duelos muy importantes de estancias finales, mismas en las que el brasileño cree que se repetirán en un futuro próximo.

Otro de los temas que mencionó el actual estratega de los azulcremas fue el de las lesiones, de las cuales ha atribuido algunas de ellas a las Fechas FIFA, refiriendo a la mala calendarización la razón principal por la que no ha podido tener a muchos de sus jugadores en las mejores condiciones.

Jardine volverá a enfrentar a Cruz Azul en la Fecha 13 | Imago7

¿Una rivalidad menor?

Para André Jardine, el partido ante Cruz Azul sí tiene relevancia, y más tomando en cuenta los últimos años en los que incluso se han enfrentado en partidos muy importantes, incluso algunos de ellos siendo Finales del futbol mexicano; sin embargo, también dejó claro que en cuanto a respeto comparado con el resto de sus rivales, no hay una 'preferencia'.

"Es el rival con el que más nos cruzamos en instancias finales sin duda, es un rival al que le tenemos mucho respeto, también al grupo y al entrenador que tiene, yo respeto mucho a Nico (Larcamón). El desarrollo del torneo indica que otra vez nos vamos a ver en Liguilla, podemos ser dos equipos que peleemos en dentro de los últimos cuatro, en la ronda de Semifinales", declaró el técnico americanista.

André Jardine en un entrenamiento de las Águilas | Imago7

"Yo tengo el respeto que tengo por Cruz Azul, así como lo tengo por Chivas o por Pumas, no sé si haya un Clásico más importante que otro, tiene que ver mucho con el sentimiento de la afición, probablemente yo no sea el indicado para mencionar algo así; la realidad es que sí nos hemos enfrentado en partidos importantes y todo pinta para que siga siendo de esa manera", agregó.

Henry Martín va a regresar

Jardine también mencionó que el capitán del tricampeonato, Henry Martín, tarde o temprano regresará, pero que no ha sido fácil su recuperación, atribuyendo completamente el tema de sus lesiones a la mala suerte, pues él como su entrenador, ha podido ver a lo largo de los entrenamientos las ganas que el yucateco tiene por regresar lo más pronto posible.

Henry Martín ha estado fuera gran parte del torneo | Imago7

"Obviamente está muy molesto por no poder participar tanto en el club como en Selección. Él es uno de estos líderes que asume las responsabilidades de un líder. Imagino que no debe de ser fácil para él, quisiera él ser parte, pero sus lesiones también han tenido un poco que ver con mala suerte porque estaba muy cerca de regresar. Henry ha sido muy importante en los últimos años para el Club América, lo que pasó con él es en su cuerpo, pero sus ganas siguen intactas", destacó.

Finalmente, el director técnico de América mostró su molestia con respecto a que los partidos importantes se jueguen después de que se lleve a cabo una Fecha FIFA, pues siente que su equipo sale muy afectado de esta situación debido a la cantidad de seleccionados nacionales que tienen en distintos países.