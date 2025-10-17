¡A tope! Allan Saint-Maximin presume su preparación para enfrentar a Cruz Azul

América va a enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que tanto como jugadores como cuerpo técnico comienzan a preparar una edición más del Clásico Joven, con uno de los jugadores del equipo azulcrema siendo uno de los que más ha llamado la atención.

Se trata de Allan Saint-Maximin, el jugador más relevante en la actualidad del Club América, quien a través de sus redes sociales ha compartido imágenes de cómo se prepara para uno de los partidos más importantes del torneo americanista.

Saint-Maximin lleva dos goles en el presente torneo | Imago7

Poderosa preparación

Con la mira en anotar su primer gol en un Clásico, luego de no poder hacerlo en el encuentro ante Chivas y ante Pumas, Allan Saint-Maiximin ha compartido imágenes suyas entrenando en el gimnasio, las cuales ilusionan a la afición azulcrema, pues a pesar de haber estado lesionado recientemente, el exfutbolista de Newcastle no ha perdido tiempo de preparación para el Clásico Joven.

A pesar de llevar varios partidos sin anotar, Saint-Maximin buscará su tercer gol en el torneo en lo que será su octavo partido disputado, aunque por el momento no se sabe si será titular, ya que en el último partido de América ante Santos, fueron tres los lesionados que resultaron entre el calentamiento y el partido.

Saint-Maximin entrenando previo al Clásico Joven | Captura de Instagram

La afición ha dejado saber que la preparación de su refuerzo francés los emociona, pues algunos de ellos han expresado que será el mismo Saint-Maximin quien estará a cargo de la hipotética victoria del equipo de Coapa sobre el Cruz Azul de Nicolás Larcamón, pues los aficionados no ven posible que La Máquina se lleve el resultado a favor en este partido.

No es el Clásico más importante

El técnico del América, André Jardine, ofreció sus últimas declaraciones previas al Clásico Joven frente a Cruz Azul, donde dejó claro que, aunque reconoce la importancia del duelo, no lo considera más relevante que otros clásicos. El estratega brasileño señaló que la rivalidad entre ambos equipos ha crecido por los constantes enfrentamientos en Fases Finales.

André Jardine habló horas previas al partido | Imago7

Jardine destacó el respeto que siente por el conjunto celeste y por su técnico Nicolás Larcamón, anticipando que ambos clubes podrían volver a cruzarse en la Liguilla. "El desarrollo del torneo indica que otra vez nos podríamos ver en los últimos cuatro equipos del torneo", comentó el técnico americanista.

El entrenador también habló sobre el estado físico de Henry Martín, quien continúa su proceso de recuperación. Jardine aseguró que el capitán azulcrema regresará pronto, aunque lamentó que las lesiones lo hayan alejado del campo por mala fortuna. Finalmente, el brasileño expresó su molestia con la calendarización tras las Fechas FIFA, ya que, según él, su equipo se ve afectado por la cantidad de seleccionados que militan en diferentes países, lo que complica mantener la plantilla en óptimas condiciones.

El francés busca regresar a la senda del gol | Imago7