Estadio Azteca cambiará de boletera tras remodelación

'El Coloso de Santa Úrsula' tendrá una boletera diferente para sus partidos de local al regresar de la remodelación

Mauricio Díaz Valdivia

Incluso sin tener partidos actualmente debido a la remodelación de cara a la Copa del Mundo, el Estadio Azteca ha tenido algunos temas alrededor de su nombre, con el más reciente de ellos referido directamente a la venta de boletos que tendrá en los partidos que protagonice después de que la remodelación termine, siendo una boletera 'desconocida' la que tomará el rol protagónico en los siguientes torneos.

Otra de las razones por la que los boletos se venderán en otro espacio tendría que ver directamente con el problema que hubo en uno de los conciertos de Bad Bunny, cuando los fanáticos no pudieron acceder al estadio después de que sus tickets se 'duplicaran'.

El Estadio Azteca se encuentra en remodelación | Imago7

¿Cuál será la nueva boletera del Estadio Azteca?

Se trata de Fanki, una boletera relacionada con Grupo Orlegui, ya que posee la venta de boletos de Atlas y Santos Laguna, poseedora también de la venta de asientos para la Kings y Queens League, además de algunos otros equipos de la Liga Mexicana de Beisbol. Con este cambio, las autoridades del inmueble tratan de hacer más segura la compra de entradas después de los problemas que se habían registrado con Ticketmaster.

El cambio no viene solo, pues acompañará directamente la nueva era del recinto, el cual pasará a llamarse Estadio Banorte de cara a la Copa del Mundo, aunque para dichas fechas será nombrado de otra manera por tema de patrocinios.

Nueva boletera del Estadio Azteca | Captura

Uno de los eventos más importantes que han llamado la atención dentro del sitio de Fanki cuenta con la presencia de la Selección Mexicana, pues para el partido amistoso del próximo 15 de noviembre ante Uruguay en el Estadio TSM Corona los boletos están a la venta a través de la plataforma de la nueva boletera.

Otra de las particularidades se relaciona con que no solo existe venta de boletos para los partidos en cuestión, Fanki también cuenta con venta de lugares de estacionamiento para algunos de sus inmuebles, aunque se desconoce aún sí será de la misma manera para el nuevo Estadio Banorte.

Final América vs Cruz Azul | Imago7

¿Cuándo se reinaugura el Estadio Azteca?

Será en marzo de 2026 cuando el renovado 'Coloso de Santa Úrsula' abra sus puertas de nuevo, con miras al inicio de la Copa del Mundo, aunque primero tendrá un partido amistoso para regresar a la actividad. Ante esta situación, el presidente de la FMF ya ha revelado detalles de lo que será el duelo de inauguración.

La Selección de Portugal vendría al Estadio Azteca a enfrentar a la Selección Mexicana, teniendo como principal atracción la visita de Cristiano Ronaldo en el marco de los repechajes para el Mundial que se jugarán en las mismas fechas del tercer mes del año mundialista.

México vs Portugal apunta a ser el primer duelo en el nuevo estadio | Imago7
