Sergio Ramos y Keylor Navas se reencuentran en Liga MX tras un exitoso paso en el Real Madrid

El partido entre Rayados y Pumas de este sábado promete ser uno de los más atractivos de la jornada, no solo por lo que hay en juego en la tabla, sino por el reencuentro entre dos viejos conocidos: Sergio Ramos y Keylor Navas, quienes compartieron vestidor en algunos de los clubes más importantes del mundo y ahora se verán las caras en el futbol mexicano.

Serio Ramos y Keylor Navas | CAPTURA DE PANTALLA

Reencuentro especial

Será el primer enfrentamiento entre ambos en la Liga MX, una liga que ha logrado reunir a dos campeones de Europa que marcaron época en el Real Madrid y posteriormente coincidieron en el Paris Saint-Germain. Esta vez, Ramos defenderá los colores de Rayados de Monterrey, mientras que Navas será el guardián del arco de Pumas de la UNAM.

Ramos en Monterrey | IMAGO7

La historia entre ambos comenzó en 2014, cuando Keylor Navas llegó al Real Madrid procedente del Levante. En ese entonces, Sergio Ramos ya era una de las figuras y líderes del equipo merengue. Durante los siguientes cinco años, ambos forjaron una relación futbolística y personal que los llevó a compartir algunos de los momentos más gloriosos en la historia del club.

Entre 2014 y 2019, Ramos y Navas formaron parte del histórico Real Madrid que conquistó tres Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018), además de una Liga de España, varias Supercopas de Europa, Supercopas de España y Mundiales de Clubes. En esos años, la dupla de defensa y portero se convirtió en sinónimo de seguridad y liderazgo dentro del vestidor blanco.

Keylor Navas en Pumas | IMAGO7

¿Cuándo fue la última vez que se vieron las caras?

Tras su salida del Real Madrid, Navas fichó por el PSG en 2019, mientras que Ramos permaneció en Madrid dos temporadas más. El destino quiso volver a unirlos en 2021, cuando el defensor español también se incorporó al conjunto parisino. Así, volvieron a compartir equipo, ahora en la Ligue 1, durante dos campañas más.

Con el Paris Saint-Germain, los dos jugadores sumaron nuevos títulos, incluyendo la Ligue 1 y la Supercopa de Francia, manteniendo el mismo espíritu competitivo que los caracterizó en Europa.

Este sábado, en el Estadio BBVA, Sergio Ramos y Keylor Navas volverán a encontrarse, pero esta vez en lados opuestos del campo. Será un duelo con sabor a nostalgia y con el prestigio de dos campeones que ahora buscan dejar su huella en la Liga MX, una liga que será testigo del reencuentro de dos leyendas.

Ramos y Navas en el PSG | @PSG_espanol