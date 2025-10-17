Ángel Sepúlveda, el único mexicano en el Top 5 de goleadores del Apertura 2025

A cinco jornadas de que concluya la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX, el nombre de Ángel Sepúlveda vuelve a figurar entre los más destacados del torneo. El delantero de Cruz Azul se encuentra dentro del top cinco de goleadores, sumando seis anotaciones con La Máquina.

Festejo de Sepúlveda | IMAGO7

Ángel Sepúlveda, el mexicano más goleador del torneo

El atacante celeste ha mantenido una regularidad marcando un gol cada 100 minutos. Su efectividad lo coloca como el mexicano más goleador del certamen hasta el momento, en una lista donde predominan los extranjeros.

En los últimos años, los delanteros nacionales han tenido una competencia dura con los atacantes foráneos, pero Sepúlveda busca unirse a una lista muy selecta de mexicanos que han sido campeones de goleo en la última década.

¿Qué mexicanos han sido Campeones de Goleo en los últimos años?

Desde 2015, solo tres futbolistas mexicanos han logrado levantar el título de máximo anotador en la Liga MX: Alan Pulido, Henry Martín y Uriel Antuna.

Pulido con Chivas | IMAGO7

Pulido lo consiguió en el Apertura 2019 con 12 goles vistiendo los colores de Chivas, compartiendo el liderato con otros delanteros del torneo. Años más tarde, Henry Martín rompió la racha en el Clausura 2023, coronándose en solitario con 14 anotaciones para el América.

El más reciente fue Uriel Antuna, compañero de Sepúlveda en Cruz Azul, quien en el Clausura 2024 se quedó con el título de goleo aunque compartido tras marcar ocho goles.

Con cinco fechas por disputar, Ángel Sepúlveda mantiene viva la esperanza de seguir sumando y, por qué no, soñar con convertirse en el nuevo campeón de goleo mexicano en una era dominada por extranjeros.

Sepúlveda festeja | IMAGO7