José Castillo ve viable el objetivo de Liguilla directa para Chivas

Después de hilar tres juegos con victoria en el presente torneo, el defensor de Chivas, José Castillo, aseguró que el conseguir el pase directo a Liguilla es un objetivo viable para el Guadalajara.

"Es un objetivo, me parece una aspiración realmente viable al final, si te basas, por supuesto, en esta racha de partidos; creo que es más que viable pensar en que el equipo tiene la capacidad para así hacerle frente a estos partidos que son tan relevantes de cara al cierre del torneo y, pues, confiamos en que nosotros vamos a hacer todo lo que sea nuestro alcance para estar peleando, como ya lo decía yo en algunas ocasiones, pues peleando hasta el final, peleando a muerte por esos objetivos que nos trazamos desde un principio", señaló.

Castillo en la victoria ante Pumas | MexSport

Ante Mazatlán, una gran oportunidad

De igual manera, reconoció que el juego que disputarán en casa ante Mazatlán será una gran oportunidad de refrendar lo que vienen haciendo en el cierre del campeonato.

"No, definitivamente ilusionados. Mañana es una maravillosa oportunidad, como lo es cada fin de semana, de nuevamente refrendar lo bien que hemos venido haciendo las cosas, que eso es lo que al final de cuentas nos ha permitido hilar ya en este momento tres triunfos seguidos, que bien es cierto que no lo hacíamos desde hace mucho tiempo", agregó.

José Castillo llegó a Chivas procedente de Pachuca | MexSport

Hubieran deseado tener más puntos

Al final, el defensor rojiblanco enfatizó que les hubiera gustado cosechar más unidades en el inicio del campeonato.

"Nosotros hubiéramos querido capitalizar más puntos en la primera parte del campeonato, pero no deja de ser la parte más significativa el cierre, porque ahí es donde se define la mayor parte del posicionamiento de los equipos, los enfrentamientos que va a haber y, al final, la inercia con la que llegas a la parte más simbólica o representativa, que es la Liguilla", concluyó.