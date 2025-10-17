Héctor Moreno, Campeón Sub 17 y mundialista con México, anuncia su retiro del futbol profesional

Por medio de sus redes sociales, Héctor Moreno confirmó que esta será su última temporada como futbolista profesional, poniendo fin a una carrera de 20 años en la élite del futbol. El defensor sinaloense, de 37 años, se despedirá enfundado en la camiseta de Rayados de Monterrey, equipo con el que conquistó la CONCACAF Champions Cup en 2021.

Moreno y Efraín Juárez, en Perú 2005 | MEXSPORT

De Pumas al mundo

Formado en las fuerzas básicas de Pumas UNAM, Moreno debutó en la Liga MX en 2006, y rápidamente destacó como uno de los defensas más prometedores de su generación. Su talento no pasó desapercibido y pronto dio el salto a Europa, donde militó en equipos de alto nivel.

En el viejo continente jugó para el AZ Alkmaar de Países Bajos, con quienes se coronó campeón de la Eredivisie. Posteriormente defendió los colores del Espanyol y la Real Sociedad en España, además de pasar por el PSV Eindhoven, donde volvió a ganar la liga neerlandesa. También tuvo una breve etapa con la AS Roma en Italia y un paso por el Al-Gharafa SC de Qatar, antes de regresar a México con Monterrey.

Moreno y Messi, en Qatar 2022 | IMAGO7

Pilar de la defensa nacional

En el ámbito internacional, Héctor Moreno se consolidó como un referente de la defensa de la Selección Mexicana por más de una década. Participó en cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, siendo uno de los jugadores más constantes y experimentados de su generación.

Su trayectoria con el combinado nacional comenzó con el título mundial en la Copa del Mundo Sub-17 de 2005, y más adelante, ya con la Mayor, levantó la Copa Oro. Con más de 130 partidos internacionales, Moreno dejó huella como símbolo de liderazgo, compromiso y profesionalismo.

Carta de despedida de Héctor Moreno

Se despide una leyenda del futbol mexicano

El anuncio de su retiro marca el final de una era para el futbol mexicano. Con un legado construido a base de disciplina, constancia y alto rendimiento tanto en clubes como en selección, Moreno se marcha dejando una huella imborrable en el deporte nacional.

"Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de haberlo dado todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa, siempre agradecido con este deporte que tanto me dio", indicó Moreno en una carta publicada en redes sociales.

"Gracias, futbol. Gracias, vida. Gracias, Dios", concluyó el aún defensa mexicano.