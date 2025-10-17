Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Pumas? EN VIVO

La Liga MX está de regreso tras el parón de la Fecha FIFA, trayendo consigo grandes encuentros; entre ellos el partido a disputarse entre los Rayados de Monterrey contras los Pumas de la UNAM, desde el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025.

Jornada 12 Clausura 2025 | IMAGO7

¿Cómo llega Rayados?

El equipo de la Sultana del Norte llega a su compromiso ante Pumas con la motivación de seguir luchando por la parte alta de la Tabla General del torneo, misma que disputa con América, Toluca y Cruz Azul. Los Rayados, actualmente desfilan en la tercera posición, con 26 unidades.

Con una racha de dos victorias, una derrota y dos empates, el equipo dirigido por Domènec Torrent, busca continuar con el paso firme y encontrarse con la victoria, luego de conseguir un empate ante Tijuana en la Jornada 12.

Equipo de Monterrey | IMAGO7

¿Cómo llega Pumas?

En contraste al paso del equipo local, los Universitarios de Efraín Juárez, llegan en un momento de ‘crisis’, ya que actualmente están en la posición 10 con 13 puntos, tambaleándose y a solo una combinación de resultados de quedar fuera de puestos de Liguilla.

En los últimos cinco encuentros de Pumas, los Auriazules han ligado una racha negativa de una victoria, un empate y tres derrotas de manera consecutiva, por lo que será importante darle vuelta a la página, considerando que no solo han sido tres derrotas cualquiera, dos de ellas fueron propiciadas por sus máximos rivales, el América y las Chivas.

Equipo de Pumas | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Rayados y Pumas llegan a jugarse algo más que solo tres puntos, ya que en distintos contextos ambos necesitan subir de posición, sin embargo, la historia favorece a Monterrey, ya que en los últimos cinco duelos entre ambas escuadras, los de Sergio Ramos suman cuatro victorias y únicamente un empate sobre los Pumas de Keylor Navas.

Junto con la importancia del juego, también llega un factor especial para este partido, pues será el reencuentro entre dos leyendas del Madridismo, el arquero tico, Keylor navas se reencontrará con uno de sus mejores amigos del futbol, el español Sergio Ramos, con el que fue multicampeón en el Real Madrid y compañeros en PSG.

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs Pumas?

FECHA: Sábado 18 de octubre.

Sábado 18 de octubre. HORA: 19:00 (hora centro de México).

19:00 (hora centro de México). LUGAR: Estadio BBVA, Monterrey, México.

Estadio BBVA, Monterrey, México. TRANSMISIÓN: TUDN, Canal 5.

Duelo Pumas vs Rayados | IMAGO7