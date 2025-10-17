Erik Lira: "Los clásicos con América son partidos que no se pueden perder"

Erik Lira lo tiene claro: los duelos ante América son distintos. El mediocampista de Cruz Azul reconoció que los Clásicos Jóvenes son partidos especiales que todo jugador sueña disputar y que dentro del club se viven con una energía diferente. Para él, no se trata solo de ganar, sino de representar con orgullo el sentimiento celeste.

"Como lo vivimos todos, es un partido bastante lindo, son partidos que a todos nos gusta jugar. Lo afrontamos de la manera que se debe, la semana se trabaja diferente, el ambiente en el club se vive diferente", compartió Lira con entusiasmo. “Sabemos que no se puede perder; hay formas de perder, pero siempre dejando una imagen con la que la gente se sienta identificada con nosotros", mencionó en entrevista con RÉCORD.

El canterano universitario, hoy consolidado en la Máquina, entiende la importancia de este duelo no solo por la rivalidad deportiva, sino por el orgullo que implica vestir los colores del Cruz Azul ante uno de los grandes rivales históricos.

Para Lira, el enfrentamiento entre Cruz Azul y América ha ganado relevancia en los últimos años, al punto de convertirse en uno de los choques más atractivos del futbol mexicano. “Puede ser que sí, (que se esté convirtiendo en el partido más importante del país. ) Los últimos años han sido partidos muy buenos, cerrados, con mucho espectáculo. Son los más lindos para todos”, reconoció.

Mentalidad de campeón

Además del Clásico, Lira tiene en mente metas claras para su futuro con Cruz Azul. El jugador renovó recientemente su contrato hasta 2029 y aseguró que su compromiso es total.

“Ser campeón con Cruz Azul en liga, hacer un buen papel en la Intercontinental e ir cosechando triunfos para que Cruz Azul sea un equipo de época, como lo estamos haciendo”, afirmó.

El mediocampista resaltó la unión del grupo y el trabajo que se vive bajo el mando de Nicolás Larcamón, quien ha logrado mantener un plantel competitivo y con una identidad clara.

Así, Lira y el resto del plantel cementero afinan los últimos detalles para enfrentar al América. Con el respaldo de su afición y la motivación de mantener el buen paso, Cruz Azul buscará demostrar en la cancha que los Clásicos no solo se juegan, se ganan y se sienten.