¿Desde cuándo no juega Carlos Salcedo en Liga MX?

Nueve meses después de haber sufrido una dura lesión en su primer día como jugador de Rayados, Carlos Salcedo podría finalmente tener sus primeros minutos con el equipo regiomontano.

¿Cuándo debutará con Rayados?

El defensa apunta a reaparecer en la jornada 13 del Apertura 2025, cuando Monterrey reciba a Pumas en el “Gigante de Acero”.

El 19 de enero marcó un día amargo en la carrera de Salcedo, ya que durante su primer entrenamiento con Rayados sufrió una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante prácticamente toda la temporada.

Desde entonces, el zaguero se sometió a un proceso de rehabilitación largo y exigente, que incluyó trabajo físico individual, sesiones de fortalecimiento y, en las últimas semanas, su reincorporación gradual a los entrenamientos con el resto del plantel albiazul.

Ahora, después de nueve meses de recuperación, Salcedo está muy cerca de volver a jugar un partido oficial. Su regreso podría darse precisamente en casa y ante su afición, en un duelo que marcaría su debut oficial con Monterrey.

¿Cuándo jugó por última vez en Liga MX?

El último partido de Carlos Salcedo en la Liga MX se remonta al 10 de enero de 2025, cuando todavía vestía la camiseta de los Bravos de Juárez, participando 55 minutos en el empate 1-1 ante Mazatlán. Días después fue anunciado como refuerzo de Rayados.

En semanas recientes, el defensor ya tuvo minutos de juego con la categoría Sub-21 de Monterrey, donde sumó ritmo y confianza en su rodilla, dando señales positivas de cara a su regreso al primer equipo.

Todo apunta a que la espera está por terminar. Si no hay contratiempos, Carlos Salcedo podría reaparecer en la jornada 13 y finalmente debutar con la camiseta de Rayados, completando así un largo camino de recuperación y paciencia.

