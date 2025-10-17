Tigres vs Necaxa sufre un ligero retraso por problemas con los hidrocálidos

El encuentro, que estaba programado para iniciar a las 21:00, arrancará 15 minutos más tarde

El partido sufrió un retraso de 15 minutos
El partido sufrió un retraso de 15 minutos | MEXSPORT
RICARDO OLIVARES
17 de Octubre de 2025

El partido entre Tigres y Necaxa, correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2025, sufrió un ligero retraso en su inicio debido a complicaciones en el traslado del conjunto visitante.

El duelo, programado originalmente para comenzar a las 21:00 horas en el Estadio Universitario, arrancará finalmente a las 21:15.

El partido sufrió un retraso de 15 minutos | CAPTURA
El partido sufrió un retraso de 15 minutos | CAPTURA

El motivo fue la llegada tardía del Necaxa, que arribó al inmueble alrededor de las 20:00 horas, una hora antes del silbatazo inicial, tras verse afectado por el tráfico de la ciudad.

El compromiso se disputará sin mayores cambios, con el apoyo de la afición auriazul que poco a poco llega a las gradas de El Volcán.

El partido sufrió un retraso de 15 minutos | MEXSPORT
El partido sufrió un retraso de 15 minutos | MEXSPORT

