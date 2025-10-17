¡Pasado celeste! Afición le recuerda a Isaías Violante su afición al Cruz Azul previo al Clásico Joven

El Clásico Joven se sigue calentando previo a la Jornada 13 del Apertura 2025, Cruz Azul y América se medirán en una edición más dentro de la Liga MX, ahora en Ciudad Universitaria, mientras eso pasa la afición se ha encargado de ponerle color a la previa.

Y para muestra de ello la afición se prendió con el jugador del América luego del posteo en su cuenta de X del parte médico del club que anunciaba la lesión del futbolista durante el juego ante las Chivas, realizado en Estados Unidos.

Isaías Violante l IMAGO7

Violante resaltó con una frase de “Volveremos mejor” y de inmediato la afición se hizo sentir en los comentarios, pero hubo uno en especial en donde le recordaron la vez que hizo un posteo en 2020 con la ‘Nación Celeste’ con “Mucho frío” con Cruz Azul liderando la tabla en ese entonces por encima del América.

Isaías Violante l CAPTURA

Cabe mencionar, que dentro de la familia de Isaías Violante hubo alguién con que tenía simpatía con el Cruz Azul; su padre era aficionado de los cementeros y llegó a desempeñarse como jugador del futbol amateur.

¿Isaías Violante se pierde el Clásico Joven?

Las Águilas del América perdieron a Isaías Violante, lateral mexicano que tuvo que salir del encuentro entre América y Chivas que se disputó en Arizona por una lesión, la cual fue confirmada a inicios de esta semana por la institución.

De acuerdo a un comunicado en sus redes sociales, se confirmó que Violante presentó una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, cerrando con que el tiempo de recuperación será de acuerdo a la evolución del jugador azulcrema.

Violante se pierde el Clásico Joven l IMAGO7

André Jardine sobre el Clásico Joven

André Jardine habló sobre lo que representa el partido ante Cruz Azul, donde muchos lo ponen por encima del Clásico ante Chivas y Pumas: "Yo tengo el respeto que tengo por Cruz Azul, así como lo tengo por Chivas o por Pumas, no sé si haya un Clásico más importante que otro”

“Tiene que ver mucho con el sentimiento de la afición, probablemente yo no sea el indicado para mencionar algo así; la realidad es que sí nos hemos enfrentado en partidos importantes y todo pinta para que siga siendo de esa manera”, resaltó previo al partido.

América l IMAGO7