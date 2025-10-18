¿Endrick se va del Real Madrid? Xabi Alonso aclara situación del brasileño

El joven futbolista fue involucrado en rumores ante su poca participación con el conjunto Blanco

Endrick no ha tenido los minutos deseados durante la temporada, por lo que los rumores sobre su posible salida del club han crecido, y varios reportes indican que el brasileño podría marcharse en enero, en busca de más oportunidades.
David Torrijos Alcántara
18 de Octubre de 2025

¿Endrick se va del Real Madrid?

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso descartó la salida de Endrick, pues aseguró que no ha pedido irse a otro equipo y tampoco es algo que esté en la mente del nuevo técnico del conjunto Blanco, quien llegó procedente del Bayer Leverkusen.

"Endrick no ha pedido salir y ni siquiera está en mi mente", dijo Xabi Alonso ante los cuestionamientos sobre los rumores de que el brasileño se marchará del club a inicios del próximo año con el objetivo de tener más tiempo de juego.

Además, los rumores también involucraban a Gonzalo García, pero el entrenador español sostuvo que tampoco ha pedido salir, por lo que descarta cualquier movimiento para otro de sus futbolistas que desean más minutos en el terreno de juego.

“Ahora mismo no está en mi cabeza. Ambos están preparados para jugar en una posición con una competencia muy buena”, agregó Xabi Alonso para dejar claro la situación de los dos jugadores que se mueven en una gran ola de rumores.

¿Contra quién jugará el Real Madrid? 

Real Madrid se prepara para el partido ante Getafe, un duelo clave en el que la prioridad es sumar y mantenerse en el primer puesto, ya que Barcelona pisa fuerte al estar dos puntos detrás del conjunto Blanco.

A pesar de los rumores, en el Real Madrid hay plena tranquilidad respecto al futuro de Endrick. En el club entienden que el delantero atraviesa una etapa de adaptación, tanto al futbol europeo como al ritmo competitivo del conjunto blanco, por lo que confían en que poco a poco ganará protagonismo.

Xabi Alonso, por su parte, mantiene la idea de integrarlo de forma gradual en su esquema, sin acelerar los tiempos. El técnico cree que Endrick puede ser determinante en el momento justo y quiere que el brasileño se sienta preparado para responder cuando llegue su oportunidad.

