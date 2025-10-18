Genoa transforma una abadía del siglo XII en su nueva ‘Masía’ gracias a la inversión de sus aficionados

El Genoa, el club más antiguo de Italia, ha llevado a cabo un proyecto que une historia, innovación y pasión. Con una inversión total de 8 millones de euros (9.3 millones de dólares), el equipo ha convertido la milenaria Abadía de Sant’Andrea en su nuevo centro deportivo, un espacio que combina la tradición del año 1100 con las necesidades del futbol moderno.

En acción | AP

¿Cuál fue la inversión realizada por Genoa?

De esa cifra, 5 millones de euros provinieron directamente de los aficionados, quienes apostaron por bonos de participación con una rentabilidad anual del 9%. “La respuesta de los aficionados ha sido extraordinaria y ha superado todas las expectativas. No se trata solo de un apoyo y un instrumento financiero, sino de un acto de amor hacia el club”, destacó Andrés Blázquez, CEO del Génova.

Los bonos, emitidos en otoño de 2023, contaron con una inversión mínima de mil euros y una duración de cinco años. Cerca de mil aficionados se convirtieron así en parte fundamental del proyecto, obteniendo además un vínculo tangible con el renacimiento de la Abadía y el futuro del club.

La primera fase de la restauración ya se completó, con una superficie renovada de 1,893 metros cuadrados, cifra simbólica que coincide con el año de fundación del Génova. “De estos, aproximadamente 2.2 millones se destinaron a la compra del edificio histórico y más de 2.5 millones al primer lote de restauración, ya completado”, explicó Blázquez a la agencia EFE.

Festejo | AP

El nuevo complejo servirá como centro de formación para los canteranos y el equipo femenino del club. La abadía cuenta con cocina, habitaciones, salas de juego y áreas de convivencia para 39 deportistas, además de generar empleo para 24 personas entre profesores, personal de mantenimiento y otros colaboradores.

“La idea surge de una visión que une las raíces y el futuro. El Génova es el club más antiguo de Italia y la recuperación de una abadía del siglo XII representa perfectamente este doble alma: el respeto por la tradición y la voluntad de crear nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y para el futbol femenino”, afirmó el directivo.

La segunda fase del proyecto contempla la restauración de la iglesia y la torre, además de nuevos espacios deportivos y zonas comunes. “Se trata de un compromiso importante, pero estratégico; estamos devolviendo vida a un patrimonio único y proporcionando al club una infraestructura destinada a perdurar en el tiempo”, añadió Blázquez.

¿Cuándo termina la remodelación del Genoa?

La remodelación total concluirá en 2026, y el resultado promete ser un símbolo único en el futbol europeo. “Cada complejidad se aborda con la conciencia de que el resultado final será único: un centro deportivo en un entorno del que ningún otro club del mundo puede presumir”, concluyó el CEO, destacando la visión sostenible y emocional de un proyecto que une historia, pasión y futuro.

En partido | AP