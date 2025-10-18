Chelsea derrota a Nottingham Forest y acecha los primeros lugares de Premier League

El orgullo de Londres demostró que pese a las lesiones, no cesarán en su lucha por el título de la Premier League. Con autoridad y un gran dominio y lucidez de cara al arco, Chelsea goleó de visitante 0-3 al Nottingham Forest, quien va en caída libre tras la salida de Nuno Espírito Santo.

La línea de cinco con la que salió Ange Postecoglou hizo efecto, sin embargo, no duró mucho. Joao Pedro fue de los jugadores más activos por parte de los Blues y manejó los hilos de un equipo que fue dirigido por Willy Caballero, todo por una suspensión a Enzo Maresca.

Acciones del duelo | AP

Pese a que las acciones no fueron escasas para los londinenses en el primer tiempo, el marcador no se abrió hasta la segunda mitad. Pedro Neto mostró -una vez más- porque es uno de los mejores futbolistas del mundo, y con una gran jugada abrió el camino para los del Chelsea.

El lusitano se llevó a un par de jugadores por la banda izquierda y, con un centro preciso, dejó la bola en la cabeza de Josh Acheampong, quien remató cerca del área chica. El central británico mandó su cabezazo al fondo de la red al 49’, ante la mirada atónita de Matz Sels.

Primer gol | AP

Dos goles más y recompensa para Neto

Al minuto 52, Pedro Neto tuvo su recompensa y anotó su tan ansiado gol, después de una jugada en táctica fija. Con un tiro libre prefabricado, el lusitano mandó un fuerte disparo que la barrera no vio, sin embargo, el arquero blega pudo meter las manos, pero no sacar el fogonazo de Neto.

Con una ventaja cómoda de dos tantos, Chelsea siguió con cierto dominio en todo el trámite del partido. Sin embargo, al 61’, los Tricky Trees tuvieron la oportunidad de acortar distancias, pero Neco Williams mandó su remate por encima del arco de Robert Sánchez.

Pedro Neto | AP

Con el fallo del británico, los Blues aprovecharon a minutos del final y ampliaron una vez más su ventaja. Una vez más, desde la táctica fija, el cuadro del Chelsea se encargó de anotar el tercer gol, con un remate de primera de Reece James.

¿Sueñan con la Premier League?

La goleada del Chelsea sobre el Forest los hizo soñar de nueva cuenta por la lucha en la parte alta de la Premier League, aunque tendrán que esperar diversos resultados esta jornada. Por su parte, el cuadro del Nottingham esperará que los últimos puestos tengan un mal día, pues puede terminar en puestos de descenso.

Goleada | AP