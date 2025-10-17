Esta es la agenda deportiva para el 18 de octubre

El futbol vuelve en su máximo esplendor, Europa y Liga MX harán provocar un cargado vaivén de emociones de norte a sur desde muy temprano de este 18 de octubre, día dedicado también al Señor de los Milagros.

La jornada arranca con juegos destacados dentro de la Premier League; el Manchester City recibe al Everton, por su parte Fulham le hará los honores a un Arsenal que iniciado ‘on fire’ de la mano de Gyokeres.

Pep Guardiola l AP

De Inglaterra pasamos a España con el choque catalán entre el Barcelona y Girona, los Blaugranas buscarán apoderarse nuevamente del liderato que perdieron a manos del Real Madrid, todo apunta a que Lamine Yamal será de la partida para Hansi Flick.

Con el paso firme viajamos hacia Baviera donde el Bayern Munich recibe al Borussia Dortmund en una edición más del ‘Der Klassiker’, la rivalidad que se ha convertido en un mito del futbol alemán. Pero la cartelera no para y en el Olímpico la Rmoa recibe al Inter dentro de la Serie A.

Y para calentar motores previo a la continuación de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX aterrizamos en Estados Unidos donde se disputará en clasificatorio dentro de la Fórmula 1 para el Gran Premio del país de ‘Las Barras y las Estrellas’. Ahí mismo continúa el juego entre Los Ángeles Dodgers vs Milwaukee Brewers con el quinto juego de la Serie.

F1 l AP

¿Hay Liga MX?

Ahora sí la jornada culminó con varios partidos de la Liga MX; el actual campeón, Toluca, recibe en el Nemesio Diez al Querétaro, dos equipos que llegan realidades muy distintas pero con el mismo objetivo de ganar. En el TSM Santos Laguna buscará salir de la racha negativa ante un viejo conocido como Ignacio Ambriz y su León.

En la frontera los novedosos Bravos de Juárez reciben a los Tuzos del Pachuca. En la Sultana del Norte los Rayados del Monterrey vuelven a casa para enfrentarse a unos cuestionados Pumas que necesitan la victoria para seguir soñando con Fiesta Grande del futbol mexicano.

Finalmente los dos más populares de México se hacen presentes para cerrar con broche de oro la cartelera; en el Akron las Chivas buscan seguir con la buena racha y enfrente tendrán al Mazatlán y en el juego más llamativo Cruz Azul recibe al América en el conocido Clásico Joven.

Clásico Joven l IMAGO7

Cartelera

Manchester City vs Everton l 08:00h l Caliente TV

Barcelona vs Girona l 08:15h l SKY Sports

Fulham vs Arsenal l 10:30h l HBO

Bayern Munich vs Dortmund l 10:30h l SKY Sports

Roma vs Inter l 12:45h l ESPN y plataformas

F1 l 16:00h l TV Pro y SKY Sports

Toluca vs Querétaro l 17:00h l Caliente TV, Tubi, Azteca 7 y Aztecadeportes.com

Santos vs León l 17:00h l ViX Premium

Juárez vs Pachuca l 17:00h l Caliente TV y FOX

Los Angeles Dodgers vs Brewers l 18:05h l Caliente TV, Disney+, FOX y ESPN

Rayados vs Pumas l 19:00h l Canal 5, TUDN y ViX Premium

Chivas vs Mazatlán 19:07h l Prime Video

Cruz Azul vs América l 21:05h l TUDN, Canal 5 y ViX Premium



Agenda deportiva de RÉCORD l RÉCORD